Les Suisses sont favorables au vote électronique

ATS Agence télégraphique suisse

Plus des trois quarts des Suisses (78%) sont favorables à l'introduction du vote électronique, selon un sondage de l'institut YouGov et de La Poste. Cette solution viendrait compléter les votes à l'urne et par correspondance.

Parmi les personnes interrogées, 77% espèrent que le vote électronique facilitera l'accès aux votations pour les Suisses de l'étranger, a indiqué La Poste lundi dans un communiqué. Elles sont 73% à attendre que l'introduction du vote électronique rende les votations plus simples et 72% à espérer une participation électorale plus élevée.

Deux tiers des personnes interrogées voient également des avantages pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Le sondage a été auprès de quelque 2000 personnes provenant de toute la Suisse et âgées de 18 à 74 ans.

Confiance

Des inquiétudes ont aussi été exprimées: 43% des sondés craignent que le secret du vote ne soit compromis. Ils s'inquiètent également de possibles manipulations du système électronique.

Toutefois, près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré faire confiance à La Poste en tant que fournisseur technique. La Poste a précisé que le système dispose d'une vérifiabilité complète, c'est-à-dire que l'ensemble du processus de vote électronique peut être contrôlé.

Le système permet également de détecter d'éventuelles manipulations. Depuis 2021, La Poste fait tester son système de vote électronique par des hackers du monde entier afin d'identifier les failles de sécurité.

Utilisation dans quatre cantons

Le système de vote électronique de La Poste a été utilisé pour la première fois lors des votations fédérales du 18 juin 2023 dans les cantons de Saint-Gall, Thurgovie et Bâle-Ville. Depuis mars 2024, il est également testé dans le canton des Grisons.

Fin juin 2025, le Conseil fédéral a autorisé ces quatre cantons à poursuivre les essais du vote électronique. L'autorisation de base reste limitée à un groupe cible restreint et est valable jusqu'au scrutin du 6 juin 2027.

Les cantons et la Chancellerie fédérale ont dressé un bilan positif des utilisations jusqu'à présent, a indiqué le Conseil fédéral. Désormais, le canton de Berne souhaite également étudier une participation à ce projet pilote de vote électronique.