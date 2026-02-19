DE
Les signatures ont été récoltées
Le peuple votera sur l'interdiction des armes nucléaires

La Chancellerie fédérale a confirmé l'aboutissement de l'initiative populaire pour l'adhésion de la Suisse au Traité de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires. Avec 105'674 signatures valables, un vote populaire est désormais prévu.
Publié: 12:36 heures
Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) s'est réjoui jeudi d'une «bonne nouvelle» et a fait part de son «immense soulagement».
ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative populaire demandant l'adhésion de la Suisse au Traité de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires a abouti, a annoncé mardi la Chancellerie fédérale. Au total, 105'674 signatures valables ont été comptées. Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) s'est réjoui jeudi d'une «bonne nouvelle» et a fait part de son «immense soulagement», dans un communiqué. Le peuple et les cantons voteront donc sur «l’adhésion de la Suisse au traité de désarmement le plus important de notre époque», comme le qualifie l'organisation.

L'alliance soutenant l'initiative est composée de plusieurs organisations et partis, comme la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), le GSsA, le Parti socialiste, les Vert-e-s, Terre des Hommes Suisse ou Greenpeace, notamment.

Le Traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur en 2021 et interdit les armes nucléaires en droit international. Il comble une lacune du droit international humanitaire en interdisant explicitement les armes nucléaires comme les autres armes de destruction massive. Le Conseil fédéral refuse d'y adhérer, malgré la claire majorité réunie au Parlement en faveur de la démarche en 2018. Il lui préfère le Traité de non-prolifération nucléaire, plus conforme à ses objectifs selon lui.

