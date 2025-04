Les ménages en financent plus de 60% Les coûts de la santé en Suisse proches de 100 milliards en 2023

Le système de santé suisse a coûté 94 milliards de francs en 2023, en hausse de 2,4%. Les ménages financent plus de 60% via les primes et paiements directs, avec une nouvelle augmentation prévue de 3% en 2024.