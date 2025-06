Les mariages et les naissances dégringolent en Suisse

La Suisse connaît une baisse des naissances pour la troisième année consécutive, avec 78'300 naissances en 2024. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de naissances a diminué en 2024 en Suisse, pour la troisième année consécutive. Alors que le nombre de mariages a reculé, le nombre de divorce a augmenté l'an dernier, rapporte jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le nombre de décès, lui, est resté stable dans l'ensemble, avec toutefois des évolutions différentes selon le sexe et les classes d'âge, indique jeudi l'OFS dans sa statistique du mouvement naturel de la population. Ces résultats définitifs confirment les tendances observées avec les chiffres provisoires publiés en avril dernier.

Naissances en baisse

La Suisse a enregistré 78'300 naissances vivantes l'an dernier, soit 1800 de moins qu'en 2023. On enregistrait provisoirement 1,29 enfant par femme en moyenne, un chiffre qui ne cesse de diminuer depuis 2021.

Ce sont plus particulièrement les naissances de troisièmes enfants qui ont diminué, suivies des naissances de deuxièmes enfants. Les naissances de premiers enfants ont baissé moins fortement.

Le recul du nombre de naissances freine ainsi plus particulièrement les agrandissements plutôt que les fondations de familles. Ces tendances ont déjà été observées les deux années précédentes. Les pays voisins (France, Italie, Autriche et Allemagne) affichent des évolutions similaires.

Moins de mariage, plus de divorces

En 2024, 36'800 unions ont été célébrées en Suisse, soit 1000 de moins qu'en 2023. Cette baisse est enregistrée pour la deuxième année consécutive. Hormis les années 2020 et 2021 marquées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le nombre de mariages n'avait plus été aussi bas depuis 1981 (35'800).

Toujours en 2024, 16'100 mariages se sont terminés par un divorce, soit une augmentation de 600 cas par rapport à l'année précédente. La durée moyenne du mariage au moment du divorce augmente à 15,8 ans (valeur provisoire).

Nombre de décès stable

En 2024, 71'900 personnes sont décédées en Suisse, soit 0,2%, de plus qu'en 2023. Entre 2023 et 2024, le nombre de décès a légèrement augmenté chez les hommes (+0,3%) tandis qu'il est resté stable chez les femmes.

Cependant, chez les femmes, il y a des différences d'évolutions notables à travers les âges. Alors que chez les moins de 40 ans, le nombre de décès a diminué, on enregistre une légère hausse du nombre de décès entre 40 et 79 ans, par rapport à l'année précédente. En 2024, l'accroissement naturel, soit la différence entre les naissances et les décès, s'établissait à 6300 personnes, soit 23% qu'en 2023.

Après avoir été facilités par un changement législatif début 2022, les changements du sexe inscrit dans le registre de l'état civil ont continué de diminuer. On dénombre 521 cas en 2024, contre 713 en 2023. Près de trois quarts de ces changements surviennent chez des personnes âgées de 15 à 29 ans.