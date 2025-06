1/4 Lorsque les enfants prennent leur envol, les parents entrent souvent dans une nouvelle phase de vie. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Sylvie Kempa

Lorsque les enfants quittent le nid, l'équilibre familial s'en trouve bousculé et de nombreux parents se retrouvent confrontés à la question suivante: notre couple a-t-il encore de l'avenir? Cornelia Munter est conseillère familiale, elle nous explique comment les parents se perdent souvent dans le quotidien, mais surtout comment se retrouver.

Cornelia Munter est conseillère familiale, elle nous explique comment les parents se perdent dans le quotidien familial. Photo: DR

Blick: De nombreux couples viennent vous voir après que leurs enfants aient quitté la maison. Pourquoi précisément à ce moment-là?

Cornelia Munter: Parce qu'il y a de l'espace pour le développement personnel. Des questions intimes peuvent enfin faire surface: qui suis-je, au-delà de mon rôle de parent? Et qui est mon ou ma partenaire? Beaucoup réalisent à ce stade que peu de choses les unissent encore sur le plan émotionnel. La gestion de la famille les a longtemps liés, mais cette structure est à présent révolue.

Cela signifie que le problème arrive bien avant le départ des enfants?

Souvent, oui. Quand on se rencontre, on est amoureux, on a des projets, on fonde une famille, on construit une maison, on poursuit une carrière. L'accent est mis partout, sauf sur la relation. Durant cette période dynamique, de nombreux couples ne parviennent pas à construire et à entretenir correctement leur proximité émotionnelle.

Les années passées ensemble créent aussi des liens.

D'une certaine manière, oui. De nombreux couples ont bien fonctionné en équipe pendant des années. Ils se sont organisés et ont tenu bon ensemble, mais se sont perdus de vue en tant que couple. Et lorsque la proximité émotionnelle et l'intimité font défaut, la relation risque de s'effriter à la longue.

« Regarder un film ensemble et écouter attentivement l'autre pendant dix minutes sont deux choses très différentes Cornelia Munter, conseillère familiale »

Comment empêcher ce phénomène?

Par exemple, vous pourriez prévoir régulièrement des moments en tête-à-tête, même lorsque vous êtes pris dans la vie de famille. Dix minutes de présence réelle par jour suffisent pour entretenir une relation.

Qu'est-ce qu'une «vraie présence»?

La présence n'est pas toujours synonyme de proximité. Regarder un film ensemble et écouter attentivement l'autre pendant dix minutes sont deux choses très différentes. Etre présent pour l'autre, c'est lui faire ressentir que vous êtes là avec intérêt et empathie. De nombreux couples doivent réapprendre cette forme de communication.

Regarder un film ensemble n'a pas le même effet fédérateur sur un couple que dix minutes d'échange conscient et empathique. Photo: Shutterstock

Y a-t-il des signes précoces d'éloignement?

Le premier signe est souvent une perte d'intimité. Ensuite, des schémas typiques apparaissent: les conflits se répètent, les sujets tournent en rond, la coupe est pleine tous les deux jours. On se sent impuissant, épuisé, vide. Dans mon cabinet, les couples doivent souvent commencer par clarifier leur relation: qu'en reste-t-il? Voulons-nous vraiment continuer?

Comment savoir si l'on reproduit ce schéma?

Je vois la relation comme un triangle, avec de l'engagement, de la proximité émotionnelle et de l'intimité. Lorsqu'un couple fonctionne encore comme une équipe, mais plus comme un couple d'amoureux, il ne reste souvent que l'engagement, d'après mes observations.

Comment les couples retrouvent-ils leur intimité et proximité émotionnelle?

Tout d'abord, il faut que les deux partenaires en aient envie. Ensuite, il leur faut convenir d'un cadre clair, par exemple six mois pour retrouver leur image: qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que je souhaite dans ma relation? Sur cette base, nous travaillons ensuite sur par thème: communication, comportement mutuel, sexualité, valeurs et besoins.

Que faire si l'un des partenaires ne peut plus dire oui?

L'objectif ne doit pas toujours être de suivre un chemin commun. Il arrive que des couples travaillent avec moi sur le lâcher-prise. Si l'un des partenaires est déjà parti intérieurement, son sentiment doit aussi être reconnu et validé. J'essaie de déterminer honnêtement et avec respect ce qui est encore possible ou pas.

Comment les enfants adultes vivent-ils la séparation de leurs parents?

Souvent de manière intense. Je me souviens d'une cliente dont les parents se sont séparés alors qu'elle avait 25 ans. Ce n'est pas tant la séparation en elle-même qui l'a ébranlée mais surtout de réaliser qu'elle avait vécu toutes ces années dans un monde illusoire. Ses parents avaient caché les conflits à leurs enfants afin de préserver leur famille. En voulant bien faire, leur attitude a brisé la confiance de ma cliente.

« Si les enfants perçoivent autre chose que ce que les adultes leur montrent, à long terme, cela peut nuire à leur confiance en leur instinct Cornelia Munter, conseillère familiale »

Les parents ne devraient donc pas rester ensemble à cause des enfants?

L'intention est compréhensible, mais les conséquences peuvent être désastreuses. Si les enfants perçoivent autre chose que ce que les adultes leur montrent, à long terme, cette situation peut nuire à leur confiance en leur instinct. Il est bien plus sain de montrer l'exemple aux enfants de manière authentique: tout n'est pas parfait, mais il est possible d'être honnête l'un envers l'autre, de chercher des solutions ensemble ou de se dire au revoir avec respect. Les enfants découvrent alors que la famille et les valeurs sont préservées, même si les parents ne sont plus amoureux.

Est-ce possible que des couples de parents éloignés se retrouvent?

Si les deux le veulent vraiment, il y a de bonnes chances, je dirais environ 70%. L'important est qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une nouvelle cohabitation consciente.