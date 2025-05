Au procès pour trafic sexuel de P. Diddy, Kid Cudi témoigne. Il corrobore les déclarations de Cassie sur les menaces et la violence de Diddy, notamment l'incendie présumé de sa voiture. Ce témoignage renforce les accusations contre le magnat du hip-hop.

Le rappeur Kid Cudi a été entendu dans le cadre du procès de P. Diddy. Photo: Richard Drew

ATS Agence télégraphique suisse

Le rappeur Kid Cudi a évoqué jeudi un épisode de vives tensions avec le magnat du hip-hop P. Diddy en raison de son idylle avec la chanteuse Cassie. La voiture de Kid Cudi avait été incendiée et une effraction à son domicile avait été constatée.

Le témoignage de Kid Cudi était grandement attendu au procès pour trafic sexuel de P. Diddy, après celui, la semaine dernière, de son ex-petite amie.

Il a été le petit ami de Cassie

Dans un témoignage-choc, Cassie avait détaillé les «freak-offs» au centre des accusations, des marathons sexuels où elle devait livrer son corps, sous l'emprise de drogues, à d'autres hommes rémunérés, pour satisfaire les désirs du rappeur qui la filmait.

Elle avait aussi expliqué avoir eu une brève relation avec Kid Cudi, de son vrai nom Scott Mescudi, pendant qu'elle fréquentait P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs.

Pendant cet épisode, Cassie a appelé Kid Cudi pour lui dire que P. Diddy «a découvert ce qui se passe entre nous», a-t-il témoigné au tribunal fédéral de Manhattan, ajoutant que la chanteuse semblait alors «nerveuse» et «effrayée».

Kid Cudi a affirmé ne pas avoir su qu'elle était toujours en couple avec P. Diddy au début de leur romance, et qu'il l'avait poussée à se réfugier avec lui au Sunset Marquee, un hôtel de luxe de Los Angeles, afin de la protéger de P. Diddy.

«Je voulais simplement qu'elle soit dans un lieu où elle puisse passer sous le radar», a témoigné Kid Cudi, en précisant aux jurés qu'il savait alors qu'elle avait été victime de violences par P. Diddy.

Alors que Cassie et Kid Cudi cherchaient à se tapir dans l'ombre de cet hôtel de luxe, ce dernier a reçu un coup de fil de l'assistante de P. Diddy, Capricorn Clark, pour lui dire que le magnat du hip-hop était entré par effraction chez lui, a-t-il raconté aux jurés.

Selon sa version, Kid Cudi a alors appelé P. Diddy qui a lui a dit: «Je suis ici et je t'attends». A son retour chez lui, Kid Cudi n'a pas retrouvé sur place P. Diddy mais découvert son chien, normalement libre de mouvement dans la résidence, enfermé dans la salle de bain.

Attentat sur sa voiture

Plus tard, Kid Cudi a reçu un appel de la personne qui gardait son chien pour lui dire que sa voiture était «en feu», a-t-il ajouté, alors que les jurés ont pu scruter jeudi six photos de la voiture en ruine, les sièges carbonisés, et un cocktail Molotov trouvé à proximité.

Lorsque Kid Cudi a confronté P. Diddy sur le sort de sa Porsche, ce dernier a répondu: «Je ne sais pas de quoi tu parles», a-t-il déclaré, disant savoir que le magnat du hip-hop lui «mentait». Son témoignage corrobore celui de Cassie.

De son vrai nom Casandra Ventura, elle avait affirmé que P. Diddy était devenu fou de rage en découvrant qu'elle fréquentait en parallèle Kid Cudi et qu'il allait leur «faire du mal». Et d'ajouter: «Il a des armes. Je sais ce dont il est capable».

Figure incontournable du hip-hop, P. Diddy risque la prison à vie dans ce procès. La défense ne conteste pas qu'il ait été violent avec la chanteuse, mais essaie de dépeindre un couple où les tromperies et les jalousies étaient réciproques, et la sexualité totalement débridée.