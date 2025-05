Plus de 600'000 voitures non inspectées roulent en Suisse

Plus de 600'000 voitures non inspectées roulent en Suisse

D'après un article de la SRF, plus de 600'000 véhicules en Suisse auraient dû être inspectés depuis plus d’un an. Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Les contrôles prennent du retard, et cela va crescendo: d'après un article de la SRF ce mercredi 21 mai, plus de 600'000 voitures en Suisse auraient dû être inspectées depuis plus d’un an. En Suisse, les autorités cantonales chargées de la circulation sont responsables de vérifier régulièrement l'état de tous les véhicules en fonction.

En ce qui concerne les voitures neuves, elles doivent passer une première inspection après cinq ans, une deuxième trois ans plus tard, puis tous les deux ans. Mais aujourd'hui, les services cantonaux se retrouvent complètement dépassés par une gigantesque montagne de travail.

La raison des contrôles manquants

Qu'est-ce qui a provoqué un tel retard? D'une part, le nombre de véhicules sur le marché augmente, ce qui entraîne forcément une hausse des inspections. Le marché des voitures d'occasion continue par ailleurs de se développer sur notre territoire, entraînant naturellement des inspections plus fréquentes pour les propriétaires.

Enfin, lors de la pandémie de Covid-19, de nombreuses autorités de transport ont dû suspendre leurs activités en raison des restrictions sanitaires. La Confédération se veut néanmoins rassurante: actuellement, 1% seulement des accidents sont dus à des défaillances techniques ou à un entretien insuffisant des véhicules.