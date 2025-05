Voiture électrique d'occasion: est-ce efficace?

Acheter d’occasion fait désormais partie intégrante de la société, qu’il s’agisse de voitures électriques ou de vêtements. Venez le constater vous-même: gagnez un essai sur route à bord d’une voiture électrique d’occasion et un relooking de votre style vestimentaire.

Gagnez un essai et un relooking

Article rémunéré, présenté par Kia.

Les voitures électriques d’occasion permettent de passer du moteur thermique à l’électrique sans se ruiner. La palette de modèles ne cesse de s’élargir et les offres actuelles couvrent tous les besoins, des voitures compactes aux plus luxueuses en passant par les des sportives. En outre, les éventuels doutes concernant la qualité, la batterie et l’autonomie n’ont plus de raison d’être, comme le montre l’aperçu ci-dessous.

Prix: les voitures électriques d’occasion sont déjà nettement moins chères que les voitures neuves. Les prix varient en fonction du modèle, de l’âge, du kilométrage et de l’état de la batterie.

Autonomie: c’est un facteur important lors de l’achat d’une voiture électrique. Les modèles de Kia ont une autonomie de 600 kilomètres et plus. Une valeur qui, en Suisse, suffit amplement pour les trajets quotidiens de toutes sortes. En Suisse, la distance moyenne est en effet d’environ 35 kilomètres.

Qualité: grâce à un contrôle complet, les véhicules électriques d’occasion sont en excellent état. Kia, par exemple, a mis en place un contrôle particulièrement approfondi de ses modèles d’occasion avec «Certified EV», qui comprend une vérification rigoureuse de 165 points pour ses modèles d’occasion.

Batterie: c’est la pièce maîtresse d’une voiture électrique et il est donc essentiel de connaître son état. La bonne nouvelle: les idées reçues, selon lesquelles une batterie de voiture électrique s’use aussi vite que celle d’un téléphone portable, sont infondées. Les acheteuses et acheteurs ont donc l’assurance que la capacité de la batterie répondra à leurs attentes élevées (voir l’encadré pour en savoir plus).

● Technologie innovante Les voitures électriques d’occasion de Kia sont rigoureusement contrôlées dans le cadre du programme «Kia Certified EV». Tous les modèles répondent aux critères suivants: ● Au moins 95% de capacité de batterie

● Jusqu’à 6 ans de garantie Kia Connect

● Technologie innovante En savoir plus

Acheter d’occasion fait désormais partie intégrante de la société

Les voitures électriques d’occasion sont désormais aussi bonnes que les neuves. Cette qualité de seconde main s’applique aujourd’hui à de nombreux autres domaines, comme la mode. «Le nombre de boutiques de mode qui misent sur des vêtements d’occasion de grande qualité n’a cessé d’augmenter ces dernières années», confirme la styliste Ana Maria Haldimann. «On peut vraiment améliorer son style avec ces vêtements: il y a de plus en plus de marques élégantes et tendance ou de vêtements de luxe de seconde main.»

Cette Bernoise travaille depuis de nombreuses années comme personal shopper et coach en style, spécialisée dans la mode durable. «On fait d’une pierre deux coups», estime-t-elle. «On aide l’environnement tout en ménageant son portefeuille.»

Envie de contribuer à l’économie circulaire, d’essayer la mobilité électrique avec un modèle d’occasion de Kia et de bénéficier d’un relooking professionnel avec Ana Maria Haldimann? Avec un peu de chance, cela pourrait bientôt être possible.

Seule condition: accepter que nous en fassions un reportage. Nous montrerons en texte et en images comment vous vivez votre première expérience en voiture électrique et quel nouveau style l’experte de la mode vous recommande. Vous apprendrez les bases sur les voitures électriques d’occasion et recevrez des conseils de style! Bon à savoir: les vêtements vous seront offerts gratuitement après le relooking.

Cette excursion riche en expériences est prévue pour le lundi 19 mai 2025. Vous pouvez participer via le formulaire ci-dessous. Bonne chance!

