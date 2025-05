L'ASLOCA lance une initiative pour contrer les loyers abusifs. Photo: Shutterstock

Plus que quelques heures avant le week-end! Pour vous accompagner dans cette ligne droite, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses de ce vendredi 16 mai. C'est parti!

1 L'ASLOCA contre-attaque

L'ASLOCA, l'Association suisse des locataires, lance vendredi l'initiative populaire fédérale «Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)». Les loyers sont trop chers et ils ne cessent d'augmenter, alors qu'ils auraient dû baisser, en raison des lois en vigueur et des taux d'intérêt historiquement bas, critique l'association de défense des locataires. Elle dénonce «une situation inacceptable qui pèse sur le budget des ménages et affaiblit le pouvoir d'achat». La récolte de signatures devrait débuter le 3 juin.

2 Le glacier du Titlis sacrifié pour le tourisme

Des vidéos sur la construction de Titlis 3020 près d'Engelberg (OW) suscitent de nouvelles critiques contre le projet d'une nouvelle station de ski à plus de 3000 mètres d'altitude, relate Blick. Sur des images, on peut voir une pelle mécanique creusant et arrachant une partie du glacier sur plusieurs mètres de profondeur, ce qui provoque des réactions indignées, notamment d'associations environnementales. Interrogé, le directeur des remontées mécaniques du Titlis, Norbert Patt, explique que les travaux de construction n'ont pas lieu sur le glacier, mais en bordure de celui-ci. Il reconnaît cependant que les machines doivent passer «en grande partie par le glacier». «La population a soutenu le projet et nous avons suivi une procédure très stricte avant de commencer les travaux», ajoute-t-il.

3 KKS en Albanie

La sixième réunion de la Communauté politique européenne a lieu vendredi à Tirana. Quarante-sept chefs d'Etats et de gouvernements, dont la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, ainsi que les dirigeants des grandes institutions européennes comme l'Union européenne (EU) ou encore le Conseil de l'Europe ont été conviés dans la capitale albanaise. L’événement doit servir de plateforme pour des échanges informels.

4 La Suisse à l'honneur à Doha

Trois athlètes suisses seront engagés vendredi à Doha pour la 3e étape de la Ligue de diamant d'athlétisme. La Bernoise Mujinga Kambundji, championne du monde en salle, retrouvera sur 100 m la triple championne olympique jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce. Sur 5000 m, le St-Gallois Dominic Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, sera l'un des favoris, face notamment à l'armada éthiopienne. Enfin sur 200 m, William Reais se mesurera au champion olympique, le Botwanais Letsile Tebogo.

5 La Suisse vise les quarts face à la Norvège

L'équipe suisse de hockey sur glace disputera vendredi dès 20h20 son cinquième match du championnat du monde à Herning. Les hommes du coach Patrick Fischer partiront largement favoris face à la Norvège, qui n'a glané qu'un seul point dans ses quatre premières parties disputées au Danemark. La Suisse, qui a battu les Norvégiens lors des deux derniers championnats du monde, validera son ticket pour les quarts de finale si elle s'impose vendredi.