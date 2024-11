Sepp Blatter dénonce une «farce» dans l'attribution des Coupes du monde

Pour Sepp Blatter la procédure d'attribution des Coupes du monde 2030 et 2034 est une «farce». Photo: SIGGI BUCHER

Plus que quelques heures avant le week-end. Ce vendredi s'annonce neigeux. Alors pour ce dernier jour avant deux jours de repos mérité, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose les 5 actualités suisses qui vont compter ce 22 novembre. On embarque:

1 Les coupes du monde 2030 et 2034, une «farce»?

La procédure de candidature pour la Coupe du monde de football 2034 doit être rouverte, selon l'ancien président de la Fifa Sepp Blatter. La procédure d'attribution des Coupes du monde 2030 et 2034 est une «farce», a-t-il critiqué dans une interview accordée aux journaux de CH Media. Car il n'y a pas de sélection. Pour 2034, l'Arabie saoudite est le seul candidat. L'Association suisse de football arrêtera sa position le 6 décembre, selon CH Media.

2 Les adoptions d'orphelins ukrainiens interrogent

Certains orphelins ukrainiens ont été récupérés en Suisse en très peu de temps par des parents adoptifs de leur pays, lit-on dans les journaux de Tamedia. Les autorités suisses ne sont pas compétentes pour les adoptions et la procédure se déroule en Ukraine, a fait savoir l'Office fédéral de la justice. Si nécessaire, les autorités suisses interviendraient pour protéger l'enfant. Selon des documents internes de la Confédération, la Suisse a accueilli au total quelque 480 orphelins et enfants placés en foyer en provenance d'Ukraine. Une partie d'entre eux seraient retournés en Ukraine.

3 Un ancien officier aurait-il été trop payé durant le Covid?

Un ancien officier de carrière a facturé 412'300 francs à la Confédération pour un travail de consultant pendant la pandémie. Le Ministère public de la Confédération doit maintenant enquêter sur la manière dont il a été mandaté, écrivent les journaux alémaniques de Tamedia. Le Département fédéral de la défense (DDPS) et le consultant se sont donc mis d'accord sur deux mandats, dont le devis a été dépassé à chaque fois. Le DDPS a justifié ces montants à la hausse par des mandats supplémentaires et imprévus. Un rapport de travail régulier n'aurait pas été possible, a fait savoir le DDPS. Un juriste a déposé une plainte contre inconnu auprès du Ministère public de la Confédération pour soupçon d'abus de pouvoir potentiel ou de gestion déloyale, indique Tamedia.

4 Sprint final avec l'UE

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, se rencontreront mercredi prochain à Berne. Berne et Bruxelles n'ont pas voulu confirmer la rencontre, indiquent les journaux de CH Media. Une source fiable a indiqué qu'elle aurait lieu. Les négociations entre l'UE et la Suisse sont dans le sprint final. Les négociateurs suisses ont reçu l'autorisation du Conseil fédéral de faire des concessions sur les frais d'inscription à l'université si la Commission européenne soutient une clause de sauvegarde sur l'immigration. Selon les informations, une rencontre entre la présidente de la Confédération Viola Amherd et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen serait en outre prévue à la fin de l'année.

5 Nouvelle enquête contre un jeune prêtre

L'évêque de Coire Joseph Maria Bonnemain a ouvert une enquête contre un jeune prêtre. L'homme aurait agressé sexuellement des mineurs il y a deux ans, lit-on dans les journaux alémaniques de Tamedia. Le vicariat épiscopal de Suisse centrale aurait déjà déposé une plainte pénale en 2022. Le ministère public de Schwyz aurait classé l'enquête, car dans le cas présent, il s'agissait «tout au plus de harcèlement sexuel» et le délai de dénonciation était écoulé. Le diocèse de Coire a alors ouvert une enquête «pour soupçon d'abus sexuels sur mineurs». L'accusé, qui vit en Allemagne, s'est vu interdire toute activité sacerdotale. Il s'estime lui-même victime d'une campagne de calomnies, a-t-il déclaré au journal.