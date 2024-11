Explosion de l'impôt voiture à Genève: la commission en cause se justifie

Anatomie d'un couac

Si les débats pour une révision de l'impôt automobile ont démarré il y a plus de huit ans, l'affaire qui secoue Genève a débuté avec une initiative du MCG, déposée en décembre 2021. Son but? Réduire la taxe voiture de moitié. Au moment des débats, le Parlement lui a préféré un contre-projet, rédigé par la commission fiscale.

L'initiative et le contre-projet ont été votés le 3 mars 2024 et les Genevois ont choisi ce dernier. L’objectif initial était de revoir le système de taxation avec un double mécanisme: une taxe basée sur le poids pour les véhicules électriques et sur les émissions de CO₂ pour les thermiques, tout en respectant la contrainte de neutralité fiscale demandée par la gauche. L'idée était de favoriser les voitures moins polluantes, ce qui entraînerait une baisse globale des recettes fiscales, et donc une diminution des impôts pour la majorité des gens.

Le problème étant que dans sa mise en application, l'impôt ne fonctionne pas par palier, mais en multipliant, pour les voitures thermiques, les émissions de CO2 (en grammes) par le montant fixé par la commission. Les technologies ayant évolué ces dernières années, la plupart des modèles fabriqués avant 2017 émettent beaucoup plus que les modèles récents, et sont donc fortement taxés. Or, se débarrasser d'un véhicule plutôt récent, mais qui fonctionne sans problème, pour en acheter un neuf, serait une aberration écologique. C'est également ce calcul sans palier qui a entraîné des hausses spectaculaires pour certains propriétaires de voitures.