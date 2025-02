A cause des récentes fuites, les «taupes» de l'administration sont menacées, les avantages «problématique» de deux élus, les Césars et pour finir un peu de foot avec la Coupe de Suisse.

A cause des récentes fuites, les «taupes» de l'administration sont menacées, les avantages «problématique» de deux élus, les Césars et pour finir un peu de foot avec la Coupe de Suisse.

A la suite des fuites sur les démissions au sein du Département de Viola Amherd, la Commission des affaires juridiques veut réduire la protection des sources. Photo: KEYSTONE

Nous sommes vendredi, et le week-end approche à grand pas pour ceux qui peuvent en profiter. Avant de boucler la semaine, Blick, avec l'appui de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des actualités suisses à suivre ce 28 février. C’est parti!

1 Les «taupes» menacés

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats veut envisager de réduire la protection des sources, rapportent les journaux de CH Media. «Il y a constamment des indiscrétions, et en raison de la protection des sources, les procédures pénales pour violation du secret de fonction n'aboutissent presque jamais», a déclaré le président de la commission et conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH). La commission juridique souhaite analyser cette situation. Selon le principe de la protection des sources, les médias ne doivent pas être mis sous pression pour révéler leur provenance. Le Ministère public de la Confédération trouve rarement la fuite dans l'administration, écrivent les journaux alémaniques.

2 Fin du bras de fer entre Aqua Viva et le barrage de Trift?

L'organisation environnementale Aqua Viva envisage de retirer son recours contre le barrage de Trift dans l'Oberland bernois, écrivent les journaux des groupes Tamedia et CH Media. En faisant des concessions sur le projet, elle espère que le Conseil national n'approuve pas la restriction du droit de recours, rapportent les journaux alémaniques qui disposent d'un communiqué qu'Aqua Viva a l'intention de publier vendredi. Le ministre de l'environnement, Albert Rösti, a invité lundi la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et mardi Aqua Viva à une discussion, selon les titres de Tamedia. La position de la fondation n'est pas encore claire.

3 Les places VIP de deux élus

Alors que la lutte est acharnée pour réussir à décrocher un billet pour la Coupe Spengler, deux Conseillers d'Etat en charge des finances, n'ont pas eu à se soucier de ce problème. Ils ont reçu et accepté des invitations VIP, de 400 francs suisses de la part d'une entreprise privée, rapporte Blick. Des questions d'indépendance se posent notamment pour Peter Hodel qui siège à Soleure, Canton où l'entreprise à ses quartiers. Pour l'organisation anti-corruption Transparency International, les cas des deux hommes posent problème.

4 Un Romand en lisse pour les Césars

La cérémonie des César, récompenses les plus prestigieuses du cinéma français, ouvre vendredi sa 50e édition, avec Catherine Deneuve en présidente de la soirée. Parmi les favoris, deux succès populaires, «Le comte de Monte-Cristo» et «L'Amour ouf», ainsi que la comédie musicale «Emilia Perez». Le film suisse «Sauvages» de Claude Barras vise le César du film d'animation.

5 Une finale romande en Coupe de Suisse?

Effectué sur le plateau de la télévision SRF, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Suisse a débouché sur un derby bernois. Bienne, club de Promotion League qui a sorti Lugano, accueillera les Young Boys pour une place en finale. Pour sa part, le Lausanne-Sport devra aller chercher sa qualification au Parc Saint-Jacques face au FC Bâle. Les demi-finales auront lieu les 26 et 27 avril.