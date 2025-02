Au menu de ce mercredi 26 février: le directeur du Renseignement mal noté par ses employés, KKS au G20 en Afrique du Sud, la mascotte de l'Eurovision, une discussion au Conseil fédéral et un peu de football.

Les employés du Renseignement n'ont plus confiance en leur directeur (sortant)

La démission du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey a été rendue publique mardi. Photo: KEYSTONE

C'est le millieu de la semaine, le week-end est autant proche que loin. En ce mercredi 26 février, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus suisses qui vont compter. On y va:

1 Le directeur du Renseignement, le mauvais élève

Un sondage du personnel donne une mauvaise note au directeur sortant du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, rapportent les journaux de Tamedia. Le SRC a perdu en termes de confiance par rapport à un sondage réalisé en 2023, selon les médias alémaniques qui ont consulté l'évaluation interne. Le dernier sondage a été réalisé l'année dernière. La proportion de ceux qui sont satisfaits de leur situation professionnelle a baissé en un an de 56% à 49%. Seuls 17% des collaborateurs estiment que les décisions importantes sont prises à temps au SRC.

2 KKS au G20

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le président de la Banque nationale suisse (BNS) Martin Schlegel participent mercredi et jeudi à une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 au Cap, en Afrique du Sud. La Suisse entend mettre en avant l'importance d'un endettement supportable pour la stabilité internationale. Elle veut aussi s'engager en faveur de l'égalité de traitement dans le domaine de l'imposition des entreprises actives sur le plan international.

3 La nouvelle mascote de l'Eurovision

Les organisateurs du concours Eurovision de la chanson à Bâle présentent ce mercredi la mascotte de l'événement. Celle-ci a été réalisée par de jeunes talents des hautes écoles d'art bâloise. Le concours aura lieu à la mi-mai dans la cité rhénane.

4 Démissions en cascade au DDPS

Le Conseil fédéral se réunit ce mercredi pour sa traditionnelle séance. Le gouvernement devrait prendre connaissance formellement des démissions du chef de l'armée Thomas Süssli et du chef du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, révélées mardi par la «NZZ».

5 Etoile Carouge rêve d'exploit

Etoile Carouge accueille l'ogre bâlois, mardi au Stade de la Fontenette, pour son quart de finale de Coupe de Suisse. En 2021, les Genevois, alors en 3e division, étaient parvenus à bouter les Rhénans hors de la compétition. Un exploit qu'ils entendent bien réitérer cette année.