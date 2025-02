Faut-il vraiment payer un billet pour son chien lorsqu'on prend le train?

Voyager avec son chien, c'est gratuit? Les contrôleurs semblent avoir chacun leur interprétation. Pourtant, la règle existe bel et bien. Blick fait le point sur ce qu'il en est vraiment dans les trains CFF et des transporteurs de l'Alliance SwissPass.

Quand Flavia embarque son petit toutou avec elle dans le train, c'est toujours la même histoire. Payera, payera pas? Concernant le titre de transport de son chien, c'est la loterie.

Du moins, c'est l'impression que cela donne, puisque les contrôleurs semblent naviguer à vue. «Ça dépend de qui vous contrôle, indiquait récemment l'un d'entre eux, à bord d'un Genève-Lausanne. Pour moi, c'est bon, vous l'avez sur les genoux.» La jeune femme contrôlée tenait en effet sa petite Jack Russell contre elle. Sage, elle avait acheté un billet — tout de même au prix du ticket demi-tarif pour humains.

Ce que prévoit réellement le règlement

En réalité, elle n'aurait pas eu besoin. Blick a cherché à en savoir plus, étonné de cette «bonne appréciation» des contrôleurs CFF. Ces derniers n'agissent pas à la tête du client (ou du cabot), et la règle est en vérité fixée.

«Les petits chiens, les chats, les lapins, les oiseaux et les autres petits animaux apprivoisés jusqu’à 30 cm au garrot transportés dans des cages, des paniers ou d’autres contenants appropriés et adaptés aux animaux peuvent être emmenés gratuitement comme bagages à main», révèle Michelle Abbet, porte-parole romande de l'Alliance SwissPass. La norme est identique pour les transporteurs membres de l'Alliance.

Les chiens, sous les sièges

La communicante précise que si les animaux sont sortis de leur contenant, un titre de transport demi-tarif doit être payé. «Les chiens doivent rester sous les sièges pour ne pas gêner les autres voyageurs», ajoute Michelle Abbet. Pas question d'installer toutou à côté de vous sous prétexte qu'il a payé son billet.

On imagine que les contrôleurs ne sortent pas de mètres pour vérifier que votre meilleur ami mesure bien 30 et non 31 centimètres. Mais le bon-sens prévaut: ne tentez pas de faire rentrer un Saint-Bernard dans une caisse à chats pour voyager gratuitement.