Les ratons laveurs se sont développés ces dernières années en Suisse, sauf au Tessin. Les chasseurs sont tenus de la abattre (Illustration). Photo: Shutterstock

Pluie et neige au programme en Suisse romande aujourd’hui. Pour égayer un peu cette journée, Blick, avec l’aide de l’ATS, vous simplifie la vie avec un condensé des infos suisses essentielles de ce jeudi 27 février. Voici ce qu’il faut retenir:

1 Trop de ratons laveurs

La population des ratons laveur s'est surtout développée ces dernières années en Argovie, dans la région de Bâle et Bâle-Ville, rapportent les journaux du groupe CH Media. Il n'y a que dans le canton du Tessin que l'animal n'a pas encore été aperçu. Leur nombre total reste inconnu. En 2023, 44 animaux ont été tués. Les chasseurs sont tenus par la loi de les abattre. Au contraire de l'Allemagne, on peut encore essayer d'enrayer leur propagation en Suisse, a déclaré une porte-parole de l'organisation de protection de la nature Pro Natura.

2 Clap de fin pour Tox Info?

Le centre national d'information en cas d'intoxication, Tox Info Suisse, est menacé de disparition, rapportent les journaux du groupe de presse Tamedia. Selon ces derniers, dans une lettre à la ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider, le conseil de fondation explique que l'exploitation ne peut pas se poursuivre en 2026 sans une contribution supplémentaire des pouvoirs publics. Actuellement, la fondation couvre le déficit annuel d'un million de francs sur ses fonds propres. L'exploitation de Tox Info Suisse est inscrite dans la loi. La Confédération participe au budget de 5,5 millions de francs à hauteur de 550'000 francs, a déclaré le président du conseil de fondation Josef Widler aux journaux alémaniques.

3 Un point sur l'islamophobie en Suisse

La Confédération présente une nouvelle étude sur le racisme antimusulman en Suisse. Elle fera d'une part le point sur l'état des recherches dans ce domaine et relayera les expériences concrètes des personnes concernées. Cette analyse a été confiée au Centre suisse islam et société de l'Université de Fribourg. Elle s'inscrit dans un contexte international tendu depuis l'escalade du confit au Proche-Orient.

4 Les démissions au Renseignement? Pas vraiment une surprise

Une fuite d'informations sur les départs au sein du Département de la défense a eu lieu au sein du Service de renseignement de la Confédération, écrit Blick. Dès lundi, des dizaines d'officiers ont été mis au courant des démissions suite à différents appels téléphoniques et courriels, rapporte le journal en se référant à des sources au sein de l'armée. La rédaction de Blick a également entendu des rumeurs de démissions dès lundi soir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports n'a pas souhaité s'exprimer.

5 «Big bang» de confettis pour le carnaval

L'édition 2025 du carnaval de Lucerne commence jeudi à 5h00 pille avec le traditionnel «big bang» de confettis, en présence de milliers de fêtards et de la famille Fritschi. Il s'agit du deuxième plus grand carnaval de Suisse après celui de Bâle et du plus important en terres catholiques. Il dure six jours.