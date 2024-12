Sera-t-il bientôt plus facile de tirer le loup en Suisse?

Pas moins de trois initiatives seront débattues aujourd'hui au Conseil des Etats. Toutes souhaitent faciliter l'abattage des loups. Photo: IMAGO/imagebroker

Que peut bien nous réserver l'actualité ce mardi 3 décembre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un florilège des informations suisses à ne pas manquer. On y va:

1 Le loup au cœur des débats

Le loup occupera mardi les esprits au Conseil des Etats. Trois motions veulent assouplir les conditions de tir du prédateur. L'une demande des zones sans loups. Une autre veut rétrograder le statut de protection du canidé dans la Convention de Berne et une troisième souhaite accélérer les analyses génétiques. Au vu des délibérations en commission, il y a des probabilités que certaines passent, voire les trois.

2 Naufrage en Egypte: 36 heures sous l'eau

«J'ai passé 36 heures dans ma cabine immergée par 12 mètres de fond», explique mardi dans «24 heures» et la «Tribune de Genève» Michael Miles, l'un des deux Suisses rescapés après le naufrage d'un bateau de touristes en mer Rouge. Après qu'une énorme vague est venue heurter le «Sea Story» au large de l'Egypte dans la nuit du dimanche au lundi 27 novembre, «le bateau s'est renversé. Le sol était devenu le plafond et réciproquement», ajoute le Vaudois de 71 ans. Même si les balises de détresse équipant les gilets de sauvetage ne fonctionnaient pas, car «personne n'avait mis de piles dedans», le Vaudois dit n'avoir jamais eu peur. Sur les 31 touristes et treize membres d'équipage, 33 ont été secourus. Quatre corps ont été extraits sans vie des cabines et sept personnes sont portées disparues.

3 Les Suisses raffolent de stéroïdes

La quantité d'anabolisants saisis en Suisse a plus que doublé en cinq ans, écrit mardi la «Neue Zürcher Zeitung». La majorité des préparations destinées à améliorer les performances arrivent par poste. En 2019, 649 envois de stéroïdes anabolisants ont été saisis, contre 1462 l'an passé, selon la fondation Swiss Sports Integrity, cité par le journal. Si la commande est destinée à la consommation personnelle, la substance est détruite aux frais de l'acheteur. Les autorités n'interviennent qu'en cas de soupçon de commerce de la substance illégale.

4 Un budget à traiter en 3 jours

Le Conseil national donne mardi le coup d'envoi des débats sur le budget 2025 de la Confédération, qui doivent l'occuper durant trois jours. La droite veut augmenter les fonds alloués à l'armée de quelque 500 millions de francs pour des achats d'armement par rapport à la version du Conseil fédéral. Cela doit être compensé par des coupes dans la coopération internationale (-250 millions), de l'asile (-100 millions) ou encore des dépenses pour le personnel de la Confédération (-70 millions). La gauche et les ONG ont déjà tiré la sonnette d'alarme contre des coupes «massives», «inhumaines» et «irréfléchies».

5 Dernier match tendu pour les Suissesses

L'équipe de Suisse féminine de football dispute son dernier match de l'année 2024 mardi à 20h45 à Sheffield, face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre. La tâche s'annonce ardue pour les joueuses de la sélectionneuse Pia Sundhage, battues 6-0 par l'Allemagne vendredi à Zurich. Pour ce match amical, les Suissesses seront à nouveau privées de leur capitaine Lia Wälti et d'autres joueuses-clés, dont la jeune attaquante d'YB Naomi Luyet.