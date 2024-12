Cette star d'OnlyFans gagne plus d'argent que les PDG suisses les mieux payés

1/6 Des exemples comme celui de Sophie Rain prouvent que la plateforme OnlyFans peut être lucratif. Photo: Instagram/@sophieraiin

Livia Fietz

Que l'on soit pour ou contre OnlyFans, on peut difficilement nier que ce site peut être une affaire lucrative. Selon «Variety», les comptes ont généré en moyenne 1300 dollars en 2023. Mais certains modèles gagnent bien plus.

C'est notamment le cas de la mannequin et influenceuse de 20 ans, Sophie Rain. Dans un podcast animé par sa «collègue» Camilla Araujo, Sophie Rain a révélé qu'elle gagnait près de quatre millions de dollars par mois sur OnlyFans. Elle l'a prouvé récemment avec une capture d'écran publiée sur X: en l'espace d'un an, soit du 28 novembre 2023 au 28 novembre 2024, elle a gagné plus de 43,4 millions de dollars.

«Merci pour cette année sur Onlyfans», a-t-elle simplement commenté. Avec ces revenus annuels, la mannequin de 20 ans se situe dans la même fourchette salariale que les célébrités sportives et.... que les PDG suisses les mieux payés.

Presque personne ne lui arrive à la cheville

Prenons l'exemple du basket: Jayson Tatum, cinq fois All-Star en NBA, aurait reçu cette année 34,8 millions de dollars, selon le «Daily Mail» – presque 10 millions de moins que Sophie Rain. D'autres grands noms du sport ne rivalisent pas non plus: Patrick Mahomes, quarterback vedette des Kansas City Chiefs, a gagné 37 millions de dollars. Même Luka Dončić des Dallas Mavericks, avec 43 millions de dollars, et Anthony Edwards, avec 42,1 millions de dollars, sont derrière Rain.

La situation est similaire dans le football: Le Madrilène Vinícius Jr, qui a terminé deuxième au classement du Ballon d'Or, gagne environ 40 millions de dollars par an, selon Forbes. Seul Erling Haaland de Manchester City dépasse de peu les revenus de Sophie Rain avec environ 46 millions par an.

Et comparé aux PDG suisses?

Si l'on regarde les salaires des CEO en Suisse, l'écart devient encore plus grand. L'année dernière, le mieux payé était le CEO de Novartis, Vas Narasimhan, qui a comptabilisé 16 millions de francs. Le salaire du CEO de Swisscom, Christoph Aeschlimann, qui s'élevait à 1,96 million de francs en 2023, atteint à peine la moitié du salaire mensuel de Sophie Rain. En comparaison, cela ressemble presque à de l'argent de poche.

La révélation de ses revenus a suscité une pluie de critiques et d'indignation dans les commentaires: «C'est tellement triste et pathétique», s'exclament certains. «Payer pour son contenu OnlyFans est stupide: tu la rends riche alors qu'elle a une faible capacité d'attention et une pourriture du cerveau», écrivent d'autres.