L'OFROU s'offre la «salle de réunion» la plus chère de Suisse

Pour commencer ce début de semaine sur les chapeaux de roues, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un florilège des actus suisses. Alors que nous réserve cette journée du lundi 10 février? Réponse:

1 La salle de réunion de l'OFROU à plusieurs millions

Le nouveau centre d'accueil du public de l'Office fédéral des routes (OFROU) à la périphérie de Berne sert actuellement de salle de réunion, rapportent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Il s'agit probablement d'une des salles de réunion les plus chères de Suisse, écrivent les journaux. Le problème? La plupart du temps, le pavillon est inoccupé. Le coût total de la construction au Wankdorf s'élève à 3,8 millions de francs. Ce lieu devait servir de lieu de promotion de l'autoroute A1. Mais l'OFROU a été pris de court après le «non» des Suisses à l'extension des autoroutes. Une grande partie des contenus et présentations exposés sont alors dépassés. L'OFROU de son côté, rejette les accusations, arguant qu'il répond à une demande de la population d'être mieux informé de ces projets.

2 Les chars M113 reprennent du service après des réparations

La moitié des chars de grenadiers du type M113 de l'armée suisse roule à nouveau après des travaux de réparation, constate lundi la «Neue Zürcher Zeitung». L'ensemble des 248 véhicules devrait être rééquipé d'ici à la fin de l'année, indique dans le journal Rolf Siegenthaler, chef de la base logistique de l'armée suisse. L'armée avait interdit à la fin 2023 à ces chars de circuler en raison d'un défaut technique qui pouvait entraîner la rupture de l'arbre de transmission. La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans.

3 Initiative environnementale: plébiscitée à gauche, balayée à droite

L'initiative sur la responsabilité environnementale, nettement refusée par les Suisses dimanche, a surtout convaincu à gauche de l'échiquier politique, révèle un sondage post-votation de Tamedia, repris lundi par la «Tribune de Genève» et «24 heures». Les sympathisants des Vert-e-s l'ont approuvée à 75% et les socialistes à 62%. Le texte a en revanche rencontré une forte opposition à droite, avec 93% de «non» pour les électeurs de l'UDC, 92% de «non» pour ceux du PLR et 88% de «non» pour ceux du Centre. Seuls les Vert'libéraux se sont montrés un peu plus indulgents avec 60% de «non». Les femmes (39% de oui) se sont montrées davantage favorables au texte que les hommes (21%).

4 Trop de détenus dans les prisons vaudoises

L'Etat Vaud dévoile lundi deux rapports très attendus sur la surpopulation carcérale dans le canton. Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos tient une conférence de presse pour présenter les analyses et donner des pistes d'action pour tenter de lutter contre cette problématique récurrente.

5 La Suisse dans un projet d'IA à 2,5 milliards

La France s'associe à huit pays dont la Suisse, des associations et des entreprises pour lancer une initiative pour une intelligence artificielle (IA) «d'intérêt général». Baptisé «Current IA», ce partenariat est parrainé par 11 dirigeants de la tech, selon un communiqué publié dimanche, à la veille de l'ouverture d'un sommet sur l'IA à Paris. L'initiative espère lever au total 2,5 milliards de dollars sur les cinq prochaines années afin de développer l'accès à des bases de données privées et publiques dans des domaines comme la santé et l'éducation, et investir dans des outils et des infrastructures en source ouverte pour rendre l'IA plus «transparente et sécurisée», précise le communiqué.