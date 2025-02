Les délégués des Jeunes-Vert-e-s réunis à Hérisau (AR), en octobre 2024. Photo: GIAN EHRENZELLER

Les Suisses ne veulent pas être limités par la protection de l'environnement. Selon un sondage post-votation, le rejet de l'initiative sur la responsabilité environnementale était toutefois nettement plus prononcé chez les hommes que chez les femmes.

Pour 79% des hommes, les restrictions induites par l'initiative étaient inacceptables, montre l'enquête complémentaire au sondage d'après-votation réalisée par l'institut Leewas pour «20 Minuten» et Tamedia, publiée lundi. Par contre seules 61% des femmes ont voté non. Au total, le pourcentage de non lors de la votation de dimanche s'est élevé à 69,8%.

L'initiative des Jeunes Verts visait à préserver et protéger les bases de la vie. Pour les activités économiques et la consommation, il n'aurait fallu utiliser que les ressources que la nature est en mesure de remplacer. Cela aurait nécessité un changement radical.

Universitaires plus favorables au texte

Le «non» à cette proposition traverse presque tous les groupes de population, montre l'enquête: qu'ils vivent à la campagne ou en ville, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils aient un revenu élevé ou faible, tous ont clairement voté contre l'initiative.

Avec 42% de oui, l'initiative des Jeunes Verts a cependant trouvé un écho plus favorable auprès des universitaires ou des diplômés d'une haute école spécialisée. Elle n'a par contre séduit que 22% des personnes ayant suivi un apprentissage ou obtenu un diplôme de commerce.

S'agissant des partis, c'est chez les Vert-e-s que l'initiative a reçu le plus de soutien (75%). Le PS s'est également montré ouvert (62%). Le rejet a en revanche dominé chez les Verts libéraux (60% de non). Avec 92 et 93% de non, le PLR et l'UDC se sont positionnés le plus clairement contre l'initiative.

Seniors et campagnards plus hostiles

Les personnes âgées de 50 ans et plus ont déposé un «non» dans l'urne à 73%, contre 64% pour les jeunes votants âgés de 18 à 34 ans. Presque autant d'électeurs habitant en ville ont rejeté l'initiative (63%). A la campagne, le «non» était encore plus net (74%).

Au total, 16'711 personnes ont participé au sondage en ligne du 6 au 9 février. La marge d'erreur est de 2 points de pourcentage.