Au menu de ce mardi 6 mai: la menace des cyberattaques, Vail Resorts visé, l'aide extrafamiliale, les soldats suisses à l'étranger et pour finir un peu de foot.

Les cyberattaques menacent des événements suisses comme l'Eurovision ou le championnat d'Europe de foot. Photo: Shutterstock

Que peut bien nous réserver cette journée du mardi 6 mai? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses. C'est parti:

1 L'Eurovision menacée par les cyberattaques

Le directeur de l'Office fédéral de l'informatique met en garde contre la menace de cyberattaques lors de grands événements en Suisse. «Il faut s'attendre à des attaques DDoS (Attaque par Déni de service distribué) lors du concours Eurovision de la chanson ESC, qui se déroulera à la mi-mai à Bâle», a déclaré Dirk Lindemann aux journaux de CH Media. Il s'agit d'attaques par saturation visant à paralyser des services et à attirer l'attention des médias. Selon Dirk Lindemann, de telles attaques contre l'administration fédérale ont doublé en 2024 par rapport à l'année précédente. Ces pratiques malveillantes pourraient également concerner le championnat d'Europe de football féminin qui aura lieu en juillet.

2 Vail Resorts épinglé pour un achat surévalué

Le groupe américain Vail Resorts a payé nettement trop cher sa participation majoritaire dans les remontées mécaniques d'Andermatt, rapporte Blick. L'investisseur Taylor Schmidt a montré que Vail a payé environ 155 millions de dollars alors que le bénéfice d'exploitation ne s'élève qu'à 2,6 millions de dollars. Le prix correspond ainsi à 60 fois le bénéfice, alors qu'il est habituellement de 6 à 12 fois plus cher dans le secteur. Interrogé par le journal, Vail Resorts a rejeté cette estimation. De son côté, Taylor Schmidt craint une perte de capital de 180 millions de dollars.

3 Allocation de garde: la gauche pousse, l’UDC freine

Le Conseil national se prononce mardi sur une nouvelle allocation de garde pour enfants jusqu'à huit ans, un modèle proposé par le Conseil des Etats pour poursuivre le soutien à l'accueil extrafamilial. Alors que la Chambre des cantons a rejeté dans ce cadre la poursuite des conventions-programmes en place avec les cantons, la commission préparatoire du National y tient et propose même à cet effet une aide fédérale de 200 millions de francs sur quatre ans. L'Union démocrate du centre (UDC) va s'opposer à la nouvelle allocation, aux conventions-programmes et à tout soutien financier de la Confédération. Au contraire, la gauche cherchera à aller plus loin.

4 Un millier de militaires suisses à l’épreuve en Autriche

Les militaires suisses tirent mardi leur premier bilan de l'exercice TRIAS 25 à Allensteig en Autriche, auquel environ mille militaires suisses participent du 15 avril au 9 mai. Il visait à renforcer la capacité de défense et à acquérir des connaissances en matière de coopération internationale pour les forces terrestres du futur.

5 Yann Sommer en finale de la Ligue des champions?

Mardi soir à San Siro, l'Inter de Yann Sommer et Barcelone se retrouveront pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions. A l'aller à Barcelone, les deux équipes s'étaient quittées sur un magnifique nul 3-3. L'Inter tentera de faire aussi bien qu'en 2023 où il avait atteint la finale de la compétition pour finalement s'incliner contre Manchester City 1-0. Le Barça n'a lui plus disputé de finale de C1 depuis 2015 et sa victoire 3-1 sur la Juventus.