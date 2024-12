Le Valais est le canton le «moins libre» de Suisse

Au programme de ce mercredi 11 décembre: les cantons «les plus libres» de Suisse, l'accueil des réfugiés syriens, la directions de la RTS défiée, les intoxications au Brésil liée à un pesticide suisse et pour finir l'élection de Karin Keller-Sutter.

Pour Avenir Suisse, le Valais est le canton avec le plus d'interventionisme étatique. Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actualité suisse pour ce milieu de semaine? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des infos qui vont compter ce mercredi 11 décembre. On embarque:

1 Le Valais, cancre de la Suisse?

Le canton d'Argovie est «le plus libre» de Suisse, selon le classement 2024 sur l'interventionnisme étatique du groupe de réflexion libéral Avenir Suisse, relayé mercredi par «Le Temps». Le Liechtenstein, qui a aussi été évalué, occupe la deuxième place, juste devant Appenzell Rhodes-Extérieures. «Ce sont des cantons qui favorisent un minimum de présence étatique et plutôt au niveau communal que cantonal», commente dans le journal Jérôme Cosandey, directeur romand d'Avenir Suisse. L'«indice de liberté» du groupe de réflexion fait apparaître un «Röstigraben» clair, les cantons romands étant décrits comme préférant bénéficier d'un Etat fort. La dernière place est même occupée par le Valais. Pour son classement, Avenir Suisse a mesuré l'interventionnisme étatique selon des critères économiques et civils à l'aide de 29 indicateurs.

2 La Suisse, mauvaise hôte

La Suisse n'a accueilli que 0,3% des personnes ayant fui la Syrie depuis 2011, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR), citée mercredi par la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Cela correspond à 20'000 personnes. La Turquie est le pays à avoir accueilli le plus grand nombre de réfugiés syriens, soit 48,5% ou 3,1 millions de personnes. L'Allemagne a, elle, pris en charge 12,2% des réfugiés syriens, soit à peu près autant que le Liban. Suivent la Jordanie, l'Irak et l'Egypte, selon les données du HCR. Même l'Autriche (1,8% des réfugiés syriens), la Suède (1,4%), les Pays-Bas (1,2%) et la Grèce (0,9%) s'occupent de plus de réfugiés syriens que la Suisse.

3 Le personnel de la RTS défie sa direction

La direction de la RTS, la radio-télévision publique suisse romande, est soumise à un vote de confiance de son personnel, rapporte mercredi la «Tribune de Genève». Lors d'une assemblée le 2 décembre, la centaine d'employés présents sur 1800 a mandaté à l'unanimité le Syndicat suisse des médias (SSM) pour organiser ce vote, qui aura une valeur symbolique. Le personnel dénonce un «climat d'insécurité et d'incertitude» lié au plan d'économies 2025 de la RTS prévoyant notamment 19 licenciements et des suppressions d'émissions. «Les critiques portent sur une direction qui n'associe pas la base aux grandes décisions», indique dans le journal la syndicaliste Valérie Perrin. Le vote, qui a débuté lundi, doit s'achever mercredi.

4 Syngenta «intoxique» les Brésiliens

Un pesticide de la multinationale Syngenta, basée à Bâle, provoque une hausse des intoxications au Brésil, révèle une enquête menée par Public Eye et Unearthed et relayée par «Le Courrier» mercredi. L'utilisation du diquat, interdit en Suisse et dans l'Union européenne, a augmenté de 1600% au Brésil entre 2019 et 2022, ce qui le place désormais dans les dix pesticides les plus utilisés dans ce pays. Les cas d'intoxication liés à cette substance ont aussi pris l'ascenseur, au point de causer la préoccupation des autorités sanitaires. Selon Marcos Andersen, agronome travaillant au sein du Département de la santé de l'Etat brésilien du Paraná et cité dans l'étude, le diquat est quasiment la même molécule que le paraquat, interdit en 2020. «Leur effet est le même et le diquat devrait donc aussi être interdit», ajoute-t-il.

5 KKS, nouvelle présidente de la Confédération

Karin Keller-Sutter doit être élue mercredi présidente de la Confédération. La ministre des Finances accède pour la première fois à la fonction. Dans les sondages, la libérale-radicale saint-galloise est régulièrement citée parmi les conseillers fédéraux les plus influents du gouvernement.