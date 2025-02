La Suisse jugée trop laxiste face aux pesticides dangereux pour la santé

La Suisse romande devrait connaître quelques précipitations ce mardi 11 février… mais comme on dit, le beau temps finit toujours par revenir. Alors pour vous accompagner, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus suisses du jour. On embarque:

1 Des pesticides douteux en Suisse

Toxicologue auprès de la Confédération, Jürg Zarn critique dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia le contrôle des pesticides des dernières décennies. Les risques de cancer et de reproduction chez l'homme ne peuvent pas être détectés avec certitude avec la méthode de test, a déclaré le responsable du Service de toxicologie des produits phytosanitaires de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Neuf pesticides sur dix présentent des évaluations de risques douteuses. La Suisse ne procède pas aux évaluations, mais s'appuie sur les estimations des autorités de l'UE et de l'Organisation mondiale de la santé.

2 Acheter un animal sur Internet? Mauvaise idée

La Protection Suisse des Animaux (PSA) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) lancent ce mardi une campagne d’information nationale sur l’achat responsable de chiens. Ces animaux, de plus en plus souvent achetés sur internet en Suisse, sont souvent malades et présentent des troubles du comportement. Ce type d'achat profite à des vendeurs peu sérieux et à des commerçants travaillant dans l’illégalité. De plus, cette pratique encourage, à l’étranger, des conditions d’élevage et de détention contraires aux exigences de protection des animaux.

3 Des réserves hivernales d'électricité jusqu'en 2030

Le Conseil fédéral doit discuter en mars d'une prolongation de l'ordonnance sur les réserves hivernales actuellement en vigueur, écrivent les journaux alémaniques de CH Media. Selon eux, l'Office fédéral de l'énergie planche sur une consultation qui prévoit une prolongation à partir de 2026 jusqu'en 2030. Cette base permettrait au Conseil fédéral de négocier un nouveau contrat avec General Electric, l'exploitant de la centrale de réserve de Birr (AG). De son côté, le groupe Axpo souhaite soumettre à la Confédération «dans les prochaines semaines» une offre pour une centrale à Muttenz (BL). Cette dernière sera prête vers 2030, selon les journaux de CH Media.

4 La science face aux coupes budgétaires

La recherche scientifique et les hautes écoles doivent faire face aux futures coupes budgétaires de la Confédération. Swissuniversities, le Conseil des EPF, le Fonds national suisse (FNS), Innosuisse et les Académies suisses des sciences présentent mardi les impacts de ces mesures potentielles d'économies sur leur domaine.

5 Une nouvelle épreuve aux Mondiaux

Les Mondiaux de Saalbach reprennent après une journée de repos. Une nouvelle épreuve figure au menu: le combiné par équipes, dans lequel les dames seront en lice mardi dès 10h (avec une descente) puis dès 13h15 (pour une manche de slalom). Swiss-Ski a mis tous les atouts de son côté: Lara Gut-Behrami fera ainsi équipe avec Wendy Holdener, alors que Camille Rast sera associée à Corinne Suter. Un duo 100% romand composé de Malorie Blanc et Mélanie Meillard sera également en lice.