ATS Agence télégraphique suisse

Une augmentation significative de l'activité a été observée pendant la nuit de mardi à mercredi sur le glacier du Birch, au-dessus de Blatten (VS). Des milliers de mètres cubes se sont détachés durant la nuit et on atteri dans une zone inhabitée. Il s'agit du deuxième épisode du genre après celui survenu en début de soirée, mardi. Dans les deux cas, les débris de glace, de roche et de neige n'ont pas atteint le village de Blatten, mais ont glissé jusqu'à un pare-avalanche. Mardi soir, les débris s'arrêtaient à 400 mètres des premières maisons.

Mercredi matin, vers 04h00, un effondrement majeur s'est produit, «comparable à l'effondrement du glacier survenu mardi vers 18h00», a confirmé à Keystone-ATS, Fernando Lehner, membre de l’état-major régional du Lötschental. Dans les deux cas, les débris de glace, de roche et de neige n'ont pas atteint le village de Blatten, mais ont glissé jusqu'à un barrage anti-avalanches.

Des débris débordent du barrage de protection

Comme le rapporte le portail médiatique «Pomona», pour la première fois, des débris ont débordé du barrage de protection près de Blatten. Et ce n’est pas tout: pour la première fois, des matériaux de démolition sont entrés chez Lonza. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun impact sur la rivière. Il s'agit principalement de glace, comme le rapporte SRF. Jusqu'à présent. Dès qu’il y a des débris en dessous, le drain peut se boucher – et par la suite être inondé.

Le Conseil d'Etat valaisan prend des mesures: afin de réagir au plus vite et de pouvoir mobiliser immédiatement des ressources si nécessaire, le Conseil d'Etat a décidé de déclarer une «situation particulière». Une section du glacier Birch au-dessus de Blatten risque fortement de s'effondrer et pourrait déclencher des coulées de débris ou des glissements de terrain à grande échelle, mettant en danger le village de Blatten en contrebas.

La population est invitée à respecter strictement les consignes des autorités et à ne pas pénétrer dans la zone touchée. L'organe de gestion cantonal analyse en permanence la situation.