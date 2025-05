Le conseiller aux Etats genevois Carlo Sommaruga fustige sévèrement le conseiller fédéral Ignazio Cassis ce mardi. Il accuse la tête des Affaires étrangères d'être «le collabo des plus ignobles comportements d'Israël» à Gaza et de trahir la tradition humanitaire suisse.

1/4 Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) s'en prend au conseiller fédéral Ignazio Cassis sur sa page Facebook ce mardi. Photo: Keystone

Devant les horreurs commises par Israël à Gaza, Carlo Sommaruga n’y va pas de main morte sur le ministre à la tête des Affaires étrangères (DFAE). «Pire que le silence du Conseiller fédéral Ignazio Cassis, c’est son choix de devenir le collabo des plus ignobles comportements d’Israël qui fait honte à la Suisse», charge l’élu socialiste à Berne, conseiller aux Etats genevois.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une réaction publiée sur Facebook ce mardi 20 mai et repérée d’abord par «Le Temps». Ces mots font suite à la dénonciation commune de la France, l’Angleterre et le Canada des «actions scandaleuses» d’Israël à Gaza. Les trois pays alliés ont annoncé lundi qu’ils ne resteront «pas les bras croisés» et ont menacé le gouvernement Netanyahu, s’il ne cesse pas son offensive et son blocage de l’aide humanitaire aux Palestiniens, de «mesures concrètes».

Une «trahison de notre tradition»

Dans sa publication largement likée, commentée et partagée, Carlo Sommaruga déplore que la Suisse reste inerte. Alors même que «tous les ministres des Affaires extérieures des pays avec lesquels nous partageons les valeurs de respect du droit international humanitaire et de la dignité humaine signent une déclaration commune». Le libéral-radical (PLR) Ignazio Cassis, accusé depuis longtemps d’avoir des biais en faveur d’Israël, n’a pas signé le communiqué.

«C’est une trahison de notre tradition humanitaire helvétique! Une honte nationale», fulmine le sénateur genevois. Il estime que le ministre et son DFAE font encore pire en participant «à des séances préparatoires de la prétendue opération humanitaire israélienne». Le pays a en effet autorisé une centaine de camions humanitaires – «une goutte d’eau dans l’océan», selon l’ONU – sans pour autant cesser ses bombardements dans la bande de Gaza.

Ignazio Cassis soumis à Israël?

Pour Carlo Sommaruga, cette opération «s’appuie sur le déplacement de masse des Palestiniens, leur concentration dans des camps surveillés par l’armée israélienne et où l’aide est délivrée par des mercenaires, vétérans américains aux mains souillées de sang». Il appelle le Conseil fédéral à «mettre un terme à cette soumission d’Ignazio Cassis à Israël». Lundi, 22 pays ont exigé d’Israël une «reprise complète de l’aide, immédiatement».

Sur le terrain, la Défense civile de Gaza a fait état d’au moins 19 Palestiniens tués dans la nuit de mardi à mercredi, en majorité des enfants et des femmes dans de nouveaux massacres israéliens dans la bande de Gaza assiégée et affamée. «Les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa voie pour défendre son existence et sa sécurité», ont prévenu les Affaires étrangères israéliennes, après l’annonce par Londres d’une suspension des négociations bilatérales sur un accord de libre-échange et de la convocation de l’ambassadrice israélienne.