Le Lötschental lutte pour attirer les touristes après l'éboulement de Blatten. Malgré l'ouverture des chemins de randonnées et le renforcement des conditions de sécurité, les clients hésitent encore à venir.

1/4 Après l'éboulement dévastateur de Blatten, le Lötschental est à nouveau ouvert aux touristes depuis peu. Photo: keystone-sda.ch

Martin Meul

Le soleil brille, il fait chaud et l'ambiance est aux vacances. Depuis le weekend de Pentecôte, le Lötschental a rouvert ses portes aux touristes, car pendant des semaines, seuls les habitants et les secouristes étaient autorisés à descendre dans la vallée. La cause? La catastrophe de Blatten bien évidemment.

A l'office du tourisme de Wiler, nous avons rencontré son directeur Mathias Fleischmann, responsable des remontées mécaniques du Lötschental. «L'accès à la vallée est ouvert, les remontées mécaniques fonctionnent et la plupart des chemins de randonnée sont praticables», se réjouit-il. Il ajoute que les restaurants et les résidences en dehors de la zone touchée par l'éboulement sont aussi ouverts. «Il est possible de venir en vacances dans le Lötschental en toute sécurité.»

En effet, l'ambiance dans le Lötschental est presque trop calme, car les visiteurs sont encore craintifs. Les plaques d'immatriculation venant d'autres cantons sont rares, et personne ne semble oser visiter cette vallée si durement touchée.

«J'ai l'impression que les gens ont peur»

Un peu plus loin, dans le village de Kippel, Herbert Bürgisser tient l'hôtel Bietschhorn et confirme le calme plat qui pèse lourd sur le Lötschental. «Pour le moment, il y a très peu de réservations pour l'été», nous confie-t-il. Même les clients qui ont réservé leur séjour avant l'éboulement ont annulé leur venue. «La région de Blatten a toujours accueilli beaucoup de touristes dans la vallée pendant l'été, mais ce n'est plus cas désormais», regrette Herbert Bürgisser, qui travaille dans le tourisme local depuis 50 ans.

«J'ai l'impression que les gens ont peur de venir ici, ajoute-t-il. Non pas par crainte d'autres éboulements, mais plutôt par honte d'être perçus comme des voyeurs. Personne ne veut être vu comme un touriste de catastrophe.»

A cette pudeur s'ajoute un autre frein émotionnel, selon Herbert Bürgisser: «Je pense que de nombreux amoureux du Lötschental ont du mal à accepter les dégâts de l'éboulement et les changements qu'il a causé à la vallée. Cela leur fait mal au cœur». C'est pourquoi certains touristes préfèrent poser leurs valises ailleurs pendant les vacances.

Un excès de pudeur?

Mathias Fleischmann en arrive aux mêmes conclusions. Certains clients lui demandent même s'il est «approprié» de visiter le Lötschental «par respect pour les personnes touchées». Mathias Fleischmann est pris de court: «C'est une situation nouvelle pour nous, nos hôtes réfléchissent très soigneusement s'ils peuvent venir maintenant ou si c'est irrespectueux».

Il espère donc aussi que les touristes resteront fidèles au Lötschental. «C'est aussi ça la solidarité! Nous avons besoin des visiteurs, le tourisme est essentiel à la survie de la vallée», souligne-t-il. En effet, l'éboulement de Blatten a ravagé le secteur du tourisme local, détruisant trois hôtels avec une capacité d'accueil de 120 personne chacun.

« Qu'on le veuille ou non, nous devons développer de nouvelles offres, nous repositionner. Cette situation nous donne des opportunités qu'il nous faut saisir Mathias Fleischmann, responsable des remontées mécaniques du Lötschental »

«L'éboulement a entraîné la perte de plus de 80% des lits d'hôtel dans la vallée», précise Mathias Fleischmann. Une très grande partie des structures d'hébergement professionnelles a donc été rayée de la carte à Blatten.

Coup d'œil inquiet en direction de l'hiver

La fragilisation de ces hôtels affaiblit grandement le tourisme estival, car de nombreux visiteurs en dépendaient. «Pour l'été, nous pouvons encore fluidifier les foules en utilisant des appartements de vacances ou d'autres établissements, mais c'est un défi», explique Mathias Fleischmann.

Toutefois, la gestion du public s'annonce plus difficile en hiver: «Les maisons d'hôtes détruites étaient très importantes pour le tourisme hivernal surtout pour les groupes et les habitués». Surtout qu'avant l'éboulement déjà, le nombre de lits était insuffisant. «Le tourisme en lui-même n'est pas vraiment menacé, mais ce sera certainement une période difficile.»

Malgré ces contraintes que pose l'éboulement, le directeur du tourisme entrevoit aussi des opportunités pour l'avenir du Lötschental. «Qu'on le veuille ou non, nous devons développer de nouvelles offres, nous repositionner. Cette situation nous offre des opportunités qu'il nous faut saisir», affirme Mathias Fleischmann. Il faudra donc des clients pour remettre la vallée sur pied et si vous hésitez encore à venir, sachez que vous serez bien accueillis: «Nous sommes reconnaissants pour la venue de chaque client», décalre Herbert Bürgisser.