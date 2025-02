1/2 Que se passerait-il s'il existait une catégorie de primes spécifique pour les seniors? Photo: Keystone

Tobias Bruggmann

La question soulevée par le conseiller national du Parti libéral-radical (PLR) Philippe Nantermod avait de quoi mettre le feu aux poudres: en décembre, il a questionné le Conseil fédéral sur les conséquences de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'âge – les «seniors» – sur les caisses maladie.

Comme il l'a déclaré dans son intervention, l'élu PLR estime que ce sont particulièrement les familles qui peinent à payer les primes. «Elles paient globalement un montant total plus élevé que les assurés plus âgés, bien que ces derniers bénéficient de bien plus de prestations.» Les jeunes familles ne bénéficient pas vraiment des prestations, tandis que les retraités représentent en revanche près d'un quart des coûts de la santé, écrivait le groupe CH-Media.

Le Conseil fédéral, plus particulièrement la ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider, a désormais fourni une réponse à Philippe Nantermod. Et les chiffres sont alarmants.

Une prime qui doublerait

Actuellement, il existe trois catégories dans l'assurance maladie de base: les enfants jusqu'à 18 ans, les jeunes adultes de 19 à 25 ans, et les adultes dès 26 ans. Si une nouvelle catégorie d'âge est introduite pour les seniors de plus de 65 ans, et que ces derniers devaient couvrir eux-mêmes l'intégralité des frais occasionnés, la prime moyenne de ces personnes pourrait presque doubler: elle passerait de 5400 à 9912 francs!

Cette augmentation astronomique profiterait en revanche aux assurés âgés entre 26 et 65 ans. Leur prime moyenne serait réduite de moitié, passant de 5400 à 2655 francs.

Augmentation abrupte des primes

Le Conseil fédéral se montre critique vis-à-vis de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'âge. La part des retraités qui bénéficie d'une réduction de primes, de prestations complémentaires ou de l'aide sociale «devrait probablement augmenter sensiblement en raison de la charge plus élevée des primes».

Le Conseil fédéral rappelle également le principe de solidarité censé s'appliquer les générations. Introduire une nouvelle catégorie d'âge engendrerait des augmentations brutales et massives des primes. Cela pourrait entraîner des problèmes de financement et augmenter le risque de pauvreté des personnes âgées. «Car elles n'ont pratiquement aucune possibilité de modifier leur situation de revenu.» De plus, le système deviendrait plus complexe. «Une forte hausse des primes à l'âge de 66 ans entraînerait vraisemblablement des changements bureaucratiques plus importants.»

Les questions de Philippe Nantermod ont déjà suscité de vives critiques. Tout d'abord chez les seniors, mais aussi au sein même de son propre parti. «Je refuserais cette proposition car je suis attaché à la solidarité dans l'assurance de base», a écrit le président du PLR Thierry Burkart sur X. Interrogé par Blick, Philippe Nantermod écrit lui-même qu'il va examiner la réponse du Conseil fédéral. Mais il n'y a pas d'urgence pour l'instant.