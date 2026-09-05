Le Centre vise un deuxième siège au Conseil fédéral en 2027

Le Centre Suisse a lancé sa campagne pour les élections fédérales de 2027 ce samedi à Granges-Paccot (FR). Son objectif: obtenir un deuxième siège au Conseil fédéral et renforcer son rôle au centre politique.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Centre Suisse entre en campagne en vue des élections fédérales de 2027. Lors de l'assemblée des délégués samedi à Granges-Paccot (FR), il a affiché son ambition de décrocher un deuxième siège au Conseil fédéral. Le Centre Suisse a aussi donné ses mots d'ordre pour deux objets soumis au vote le 29 novembre: c'est oui à la révision sur le matériel de guerre et au financement de l'AVS.

«Nous voulons devenir suffisamment forts, par nos propres moyens, pour que notre revendication d'un deuxième siège au Conseil fédéral devienne une évidence», a lancé son président Philipp Matthias Bregy aux délégués. Le Centre veut s'engager en vue de cette échéance en affirmant ses spécificités, sans copier un autre parti.

Pour Philipp Matthias Bregy, le Centre est à même de répondre aux préoccupations de la population. «Ne laissons pas la sécurité, la migration, le pouvoir d'achat, la santé ou l'équité entre les générations aux pôles politiques», a déclaré le conseiller national qui attend une progression de son parti en 2027.

Pour son président, le Centre doit se montrer plus offensif et se positionner comme une force politique forte et indépendante au centre de l'échiquier politique. IL estime qu'un centre politique fort doit obtenir, sur le plan institutionnel, le poids qu'il a acquis démocratiquement.

Des engagements

Dans son discours, le Valaisan a énuméré une série d'engagements que son parti entend assumer en matière de sécurité intérieure, de santé publique, d'approvisionnement énergétique ou de retraite. A l'aide d'exemples, Philipp Matthias Bregy a voulu montrer que le centre politique était l'endroit où des intérêts différents se transforment en décisions viables.

Il n'a pas épargné les autres courants politiques en soulignant que les pôles peuvent exacerber les problèmes alors qu'un Centre fort doit les résoudre. Pour Philipp Matthias Bregy, son parti doit être une force politique forte, prête à assumer davantage de responsabilités pour la Suisse.

Le conseiller fédéral Martin Pfister s'est également adressé aux délégués pour exprimer une nouvelle fois l'opposition du Centre et du Conseil fédéral à l'initiative sur la neutralité. Pour le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), ce texte limiterait inutilement la marge de manoeuvre de la Suisse.

Oui à deux objets

Lors de cette assemblée à Forum Fribourg, les délégués ont aussi donné leurs mots d'ordre sur deux objets soumis en votation le 29 novembre. Ils se sont prononcés par 164 voix contre 9 et 10 abstentions en faveur du financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA de 0,4 point de pourcentage.

«La 13e rente a été décidée et elle doit être financée», a souligné la conseillère nationale fribourgeoise Marie-France Roth Pasquier. Pour l'élue, ce n'est pas le meilleur modèle, mais un non dans les urnes ne résoudrait pas le problème. Lors de la prise de parole, certains délégués ont toutefois estimé que cette variante axée sur la TVA pénalisait trop la classe moyenne et qu'il fallait à terme trouver un autre modèle.

Les 183 délégués ont approuvé, cette fois sans opposition, les assouplissements en matière d'exportation et de réexportation de matériel de guerre, une révision validée par les Chambres fédérales. Pour le Centre, une Suisse capable de se défendre a besoin d’une base industrielle solide et de partenariats internationaux fiables.

Initiative du Centre

La manifestation a également été l'occasion pour le Centre de lancer sa campagne en faveur de son initiative populaire pour des impôts équitables soumise au peuple également le 29 novembre. Le texte demande à inscrire dans la Constitution un mandat visant à garantir l’égalité de traitement fiscal des couples mariés dans le cadre de l’impôt fédéral direct.

«La pénalisation du mariage doit disparaître», a souligné dans son discours le président du Centre alors que la population a accepté le 8 mars l'imposition individuelle. Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les couples mariés ne doivent pas être désavantagés par rapport aux couples non mariés, a expliqué Philipp Matthias Bregy.