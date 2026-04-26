La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures a désigné Pius Federer comme président du gouvernement. Ce chef d'entreprise succède à Roland Dähler et dirigera désormais le Département de l'économie.

ATS Agence télégraphique suisse

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures a élu dimanche Pius Federer comme nouveau président du gouvernement. Cet entrepreneur sans parti succède à Roland Dähler. Les membres sortants du gouvernement ont été reconduits dans leurs fonctions.

Pius Federer était le seul à avoir annoncé sa candidature. Mais lors de la Landsgemeinde, deux autres candidats ont été invités à se présenter. En effet, les électeurs peuvent proposer n'importe quel nom pendant l'assemblée, aucune candidature officielle n'étant nécessaire.

Victoire haut la main

L'assistance a donc dû choisir entre Pius Federer, la présidente du Grand Conseil Kathrin Birrer et le député Bruno Huber. Pius Federer l'a emporté haut la main. Ce dernier, soutenu par l'importante union cantonale des arts et métiers, prendra la tête du Département de l'économie, qui était géré par le sortant Roland Dähler.

Pour Pius Federer, il s'agissait de la deuxième tentative d'intégrer l'exécutif cantonal. Il avait été battu de justesse l'an dernier par l'avocate Angela Koller, devenue ainsi la première femme dans l'histoire des Rhodes-Intérieures élue au poste de «Landammann». La centriste, qui dirige le Département de l'éducation et a été facilement réélue dimanche, de même que ses collègues du gouvernement.