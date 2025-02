Des pays européens veulent relever la limite de vitesse, et la Suisse?

En Autriche, on parle d'une augmentation de la limite de vitesse sur les autoroutes. En Tchéquie et aux Pays-Bas, elle sera bientôt une réalité sur certains tronçons. En Suisse, nous devrons lever le pied de l'accélérateur, mais pas pour de mauvaises raisons.

1/4 Les limitations de vitesse encore en vigueur aujourd'hui en Suisse ont été introduites en 1985. Photo: KEYSTONE

Andreas Engel

«La voie est libre pour les citoyens libres!» Le slogan avec lequel l'Automobile Club d'Allemagne (ADAC) s'est opposé aux limitations de vitesse sur les autoroutes après la crise pétrolière de 1974 est aujourd'hui encore mis en avant comme expression des libertés individuelles, et pas seulement en Allemagne.

En Autriche, il n'y aura pas de limitation de vitesse générale sur de nombreux tronçons d'autoroute en 2025, mais seulement une vitesse indicative de 130km/h. Dans presque tous les pays d'Europe, la vitesse maximale est de 120 ou 130 km/h.

Les projets dévoilés dans le cadre des négociations gouvernementales entre le parti populiste de droite FPÖ et le parti conservateur ÖVP en Autriche, qui n'ont pour l'instant pas abouti, sont d'autant plus étonnants. Parmi les premières mesures de politique routière, il était question d'augmenter la limitation de vitesse sur certains tronçons d'autoroute.

La vitesse maximale aurait ainsi été portée de 130km/h à 150km/h sur un total de 65 kilomètres à des fins de test. L'objectif? Collecter des données pour savoir si des vitesses plus élevées améliorent les flux de circulation sans nuire à la sécurité ou aux normes environnementales. Des tests similaires avaient déjà eu lieu en 2018 avec une limitation de vitesse à 140km/h, mais avaient pris fin en 2020.

La Tchéquie et les Pays-Bas prennent les devants

Mais alors que les projets autrichiens sont probablement gelés pour le moment en raison de la crise politique, deux autres pays européens prennent les devants: en Tchéquie et aux Pays-Bas, la vitesse maximale sur certains tronçons d'autoroute devrait être augmentée à partir de l'été 2025, également dans un premier temps à des fins de test.

En Tchéquie, la vitesse actuelle de 130 km/h sera portée à 150 km/h, aux Pays-Bas, la vitesse actuelle de 100 km/h pendant la journée sera portée à 130 km/h. Il s'agira ensuite d'analyser sur chaque tronçon si l'augmentation n'a pas d'influence négative importante sur les exigences environnementales telles que la qualité de l'air ou les émissions sonores ainsi que sur la sécurité routière.

Mais il est probable que l'augmentation prévue se heurte à une large critique de la part des organisations environnementales et de transport. Selon le Verkehrsclub Österreich (VCÖ), l'équivalent autrichien de l'ATE suisse, une augmentation de la limitation de vitesse aurait pour coséquence une hausse de 19% des émissions de CO2 et de 44% des oxydes d'azote nocifs pour la santé sur les tronçons concernés.

L'allongement des distances de freinage augmenterait en outre le risque d'accident, le bruit du trafic gênerait les riverains et l'augmentation de la consommation de carburant augmenterait les coûts pour les automobilistes. Les estimations du VCÖ sont également partagées par le célèbre médecin environnemental Hans-Peter Hutter de l'université MedUni de Vienne.

Bientôt 80km/h maximum?

En Suisse aussi, on a récemment discuté d'une augmentation de la limite de vitesse sur les autoroutes. En 2020, le conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) Erich Hess a déposé la motion «Augmenter la vitesse maximale sur les autoroutes à 130 km/h» auprès du Conseil fédéral, comme l'avait fait deux ans plus tôt son collègue de groupe Jean-Luc Addor.

Les deux motions ont été rejetées: «Une vitesse de 130 km/h au lieu de 120km/h sur les autoroutes entraîne une diminution des performances», a jugé le Conseil fédéral. «Ceci parce que les différences de vitesse entre les véhicules sur la voie normale et sur la voie de dépassement seront encore plus grandes et que les distances entre les véhicules devront augmenter en conséquence. De plus, l'augmentation de la vitesse demandée entraîne une augmentation du bruit routier et des émissions de CO2. Deux changements en contradiction avec la politique environnementale et énergétique en vigueur».

« Dans quelques années, nous ne pourrons probablement pas éviter d'ordonner une limitation de vitesse à 80 km/h sur l'ensemble du Plateau aux heures de pointe afin d'éviter les embouteillages permanents Jürg Röthlisberger, directeur de l'OFROU »

Il est difficilement imaginable que l'on puisse à nouveau rouler légalement à plus de 120 km/h en Suisse. Au lieu de cela, la vitesse maximale pourrait bientôt être abaissée de manière permanente aux heures de pointe. Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), la vitesse de 80 km/h se serait avérée être la limite idéale lors de tests afin de fluidifier le plus possible le trafic. «Dans quelques années, nous ne pourrons probablement pas éviter d'ordonner une limitation de vitesse à 80 km/h sur l'ensemble du Plateau aux heures de pointe afin d'éviter les embouteillages permanents», a déjà précisé le directeur de l'OFROU Jürg Röthlisberger au «Tages-Anzeiger» fin 2023.

D'ici 2026, jusqu'à 2380 kilomètres d'autoroutes suisses devraient disposer de l'infrastructure nécessaire, comme des installations de signalisation fixes. A partir de là, le nouveau régime de vitesse devrait s'appliquer à l'ensemble du territoire.