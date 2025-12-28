DE
FR

La Suisse compte 80 bourses Horizon Europe
La science helvétique renoue avec ses succès passés en Europe

Les chercheurs suisses ont décroché 80 bourses d'excellence lors de leur retour à Horizon Europe en 2025, obtenant ainsi 160 millions d'euros pour leurs projets, selon le Conseil européen de la recherche.
Publié: 11:00 heures
Le conseiller fédéral Guy Parmelin et la commissaire européenne à la recherche Ekaterina Sachariewa ont signé en novembre à Berne le contrat de participation de la Suisse aux programmes de l'UE. La Suisse est ainsi à nouveau associée à Horizon Europe, avec effet rétroactif au 1er janvier. (archives)
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les chercheurs en Suisse ont postulé 80 fois avec succès à des bourses «recherche d'excellence» au cours de la première année de leur nouvelle participation à Horizon Europe. Selon Berne, ils ont pu «renouer avec leurs très bons taux de réussite à Horizon 2020».

La Suisse s'est réintégrée «rapidement et avec succès» au système européen de recherche et d'innovation, a déclaré une porte-parole du Secrétariat d'Etat à la recherche, à la formation et à l'innovation, interrogée par Keystone-ATS. L'autorité tire un «bilan intermédiaire positif».

Pour les projets sélectionnés, les chercheurs en Suisse ont reçu au total environ 160 millions d'euros (près de 149 millions de francs), a-t-on appris du Conseil européen de la recherche (ERC), qui attribue des bourses dans le cadre du programme de recherche Horizon Europe de l'UE.

En raison des nouveaux accords négociés avec l'UE, la Suisse participe au programme avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. En 2021, elle a perdu son association lorsque l'accord-cadre a échoué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus