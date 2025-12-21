DE
«La Suisse a le plus à perdre»
Roche veut une augmentation du prix des médicaments

Thomas Schinecker, PDG de Roche, plaide pour une hausse des prix des nouveaux médicaments en Suisse. Il avertit que sans augmentation, le lancement de nouveaux traitements serait menacé et l'impact sur l'économie suisse serait significatif.
Publié: 06:57 heures
Thomas Schinecker, le CEO du groupe pharmaceutique Roche, fait pression pour que le prix des nouveaux médicaments soit revu à la hausse, en Suisse.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le patron de Roche, Thomas Schinecker, fait pression dans une interview pour que le prix des nouveaux médicaments en Suisse soit revu à la hausse. Le patron du groupe pharmaceutique montre les conséquences que cela aurait si la Suisse n'augmente pas les prix.

«Refuser une rémunération adéquate (...) mettrait automatiquement en péril le lancement de nouveaux traitements», a déclaré M. Schinecker dans une interview publiée dimanche dans la «SonntagsZeitung» et le «Matin Dimanche».

«La Suisse est le pays qui a le plus à gagner et le plus à perdre», a déclaré le patron de Roche. Rien que les recettes fiscales de la branche pharmaceutique sont supérieures à ce que l'on dépense en Suisse pour des médicaments innovants, a-t-il ajouté.

Si la Suisse ne suit pas le système de référence des Etats-Unis et n'augmente pas en conséquence les prix des nouveaux médicaments, «Roche réaliserait moins de chiffre d’affaires, investirait moins dans la recherche de pointe, verserait moins d’impôts et créerait moins d’emplois en Suisse», dit-il au journal.

