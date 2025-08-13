Ces nouveaux bus de nuit tout confort vous emmèneront à Barcelone, Amsterdam ou Bruxelles dès le mois d'octobre, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août. La start-up suisse Twiliner mise sur des sièges convertibles en couchette, avec sac de couchage intégré.

Ces bus de nuit tout confort relient la Suisse aux capitales européennes

Ces bus de nuit tout confort relient la Suisse aux capitales européennes

Ces nouveaux bus de nuit tout confort vous emmèneront à Barcelone, Amsterdam ou Bruxelles dès le mois d'octobre. Photo: Twiliner

Luisa Gambaro Journaliste

Il sera bientôt possible de se rendre à Barcelone ou Amsterdam depuis la Suisse en bus tout en restant confortablement allongés dans votre couchette. C'est la promesse de la start-up suisse Twiliner, qui lance ses nouveaux bus de nuit à partir du mois d'octobre, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août.

Ces nouveaux bus ne contiennent que 21 places, mais chacune peut se transformer en une couchette digne d'une classe affaires dans un avion. Chaque place est équipée d'un sac de couchage spécial qui retient les passagers en cas d'accident.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au départ de Zurich, Berne ou Bâle, vous pourrez vous rendre en Espagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Seule ombre au tableau: l'aller simple coûte 150 francs et le trajet dure 13 heures. Ces trajets en bus sont donc bien différents de deux en Flixbus, qui vise en revanche à baisser ses prix le plus possible, parfois au détriment du confort des voyageurs.