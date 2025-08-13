DE
FR

Des couchettes spéciales
Ces bus de nuit tout confort relient la Suisse aux capitales européennes

Ces nouveaux bus de nuit tout confort vous emmèneront à Barcelone, Amsterdam ou Bruxelles dès le mois d'octobre, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août. La start-up suisse Twiliner mise sur des sièges convertibles en couchette, avec sac de couchage intégré.
Publié: 16:52 heures
Partager
Écouter
Ces nouveaux bus de nuit tout confort vous emmèneront à Barcelone, Amsterdam ou Bruxelles dès le mois d'octobre.
Photo: Twiliner
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Il sera bientôt possible de se rendre à Barcelone ou Amsterdam depuis la Suisse en bus tout en restant confortablement allongés dans votre couchette. C'est la promesse de la start-up suisse Twiliner, qui lance ses nouveaux bus de nuit à partir du mois d'octobre, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août. 

A lire aussi
Vacances trop chères? Voici les destinations attrayantes
Amérique, Asie ou Afrique?
Vacances trop chères? Voici les destinations attrayantes
Les réservations suisses de dernière minute pour la Méditerranée explosent
Pour le soleil… mais pas que
Les réservations suisses de dernière minute pour la Méditerranée explosent

Ces nouveaux bus ne contiennent que 21 places, mais chacune peut se transformer en une couchette digne d'une classe affaires dans un avion. Chaque place est équipée d'un sac de couchage spécial qui retient les passagers en cas d'accident. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Au départ de Zurich, Berne ou Bâle, vous pourrez vous rendre en Espagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Seule ombre au tableau: l'aller simple coûte 150 francs et le trajet dure 13 heures. Ces trajets en bus sont donc bien différents de deux en Flixbus, qui vise en revanche à baisser ses prix le plus possible, parfois au détriment du confort des voyageurs. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus