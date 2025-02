Compenswiss, gestionnaire des fonds AVS/AI/APG, annonce une performance de +7,33% en 2024, portant sa fortune à 46,1 milliards de francs. Malgré ce résultat positif, l'organisme avertit que la situation financière des fonds AVS et AI reste préoccupante.

1/2 Elisabeth Baume-Schneider peut se réjouir des bénéfices réalisés dans le domaine des assurances sociales. Photo: keystone-sda.ch

Compenswiss a terminé 2024 sur une performance «réjouissante» malgré un contexte géopolitique et économique difficile. L'organisme qui gère les fonds de compensation AVS/AI/APG a enregistré un résultat de placements de +7,33%. Sa fortune se porte à 46,1 milliards.

En 2023, cette fortune s'élevait à 40,5 milliards de francs. La hausse est essentiellement due au rendement des placements réalisé en 2024 et à l'augmentation de la TVA suite à la réforme AVS21, a indiqué mardi compenswiss dans un communiqué.

Situation malgré tout préoccupante

L'ensemble des classes d'actifs ont contribué au résultat positif. Toutefois, cette bonne performance, ainsi que celle de 2023 (+4,98%) ne permettent pas de compenser entièrement l'exercice 2022 (-12,85%). Compenswiss a aussi averti que la situation financière des fonds AVS et AI reste préoccupante. L'organisme pourrait devoir liquider progressivement une partie de sa fortune si les questions de financement de l'AVS et de l'AI ne sont pas résolues. Les résultats d'exploitation 2024 des trois assurances sociales AVS, AI et APG seront publiés en avril.