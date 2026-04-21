DE
FR

Dans le top 3 européen
Près de la moitié des Suisses utilisent l'IA générative

Près de la moitié des Suisses utilisent l'IA générative, selon l'OFS. La Suisse se classe troisième en Europe, derrière la Norvège et le Danemark, avec une utilisation massive pour créer textes, images et vidéos.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
La Suisse apparait ainsi au 3e rang des pays du continent européen.
Photo: keystone-sda.ch

La population suisse utilise désormais largement l'intelligence artificielle générative pour créer de nouveaux textes, images, vidéos ou chansons, révèle mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La Suisse se situe en troisième place des pays européens les plus utilisateurs, derrière la Norvège et le Danemark.

«Aucune technologie numérique ne s’est répandue aussi rapidement dans la population que l’IA générative», confirme l'enquête Omnibus 2025 sur l’utilisation d’Internet de l'OFS, publiée mardi. Trois ans après sa mise à disposition sur Internet, près de la moitié de la population en Suisse (47%) déclare en faire usage.

Selon les résultats de l'OFS, alors que la moitié de la population active a utilisé des applications d’IA générative au cours des trois derniers mois, la proportion s’élève à 67% pour les personnes exerçant des professions scientifiques ou intellectuelles.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Utilisation à des buts privés principalement

La Suisse apparait ainsi au 3e rang des pays du continent européen, derrière la Norvège, détachée en tête (56 %), et le Danemark (48 %).

Dans tous les pays, l’usage le plus courant de l’IA générative répond à des buts privés. Suivent les buts professionnels puis de formation, avec des variations parfois importantes selon les pays.

Concernant les usages à fins privées, la Suisse est 4e derrière. Elle figure en 2e position derrière la Norvège pour les objectifs professionnels et, au même rang, derrière la Suède pour les buts de formation. En ne considérant que la population active, les écarts s’accentuent. La Suisse et la Norvège se détachent des autres pays, avec respectivement 41% et 43%.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus