Près de la moitié des Suisses utilisent l'IA générative, selon l'OFS. La Suisse se classe troisième en Europe, derrière la Norvège et le Danemark, avec une utilisation massive pour créer textes, images et vidéos.

Près de la moitié des Suisses utilisent l'IA générative

Près de la moitié des Suisses utilisent l'IA générative

La population suisse utilise désormais largement l'intelligence artificielle générative pour créer de nouveaux textes, images, vidéos ou chansons, révèle mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La Suisse se situe en troisième place des pays européens les plus utilisateurs, derrière la Norvège et le Danemark.

«Aucune technologie numérique ne s’est répandue aussi rapidement dans la population que l’IA générative», confirme l'enquête Omnibus 2025 sur l’utilisation d’Internet de l'OFS, publiée mardi. Trois ans après sa mise à disposition sur Internet, près de la moitié de la population en Suisse (47%) déclare en faire usage.

Selon les résultats de l'OFS, alors que la moitié de la population active a utilisé des applications d’IA générative au cours des trois derniers mois, la proportion s’élève à 67% pour les personnes exerçant des professions scientifiques ou intellectuelles.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Utilisation à des buts privés principalement

La Suisse apparait ainsi au 3e rang des pays du continent européen, derrière la Norvège, détachée en tête (56 %), et le Danemark (48 %).

Dans tous les pays, l’usage le plus courant de l’IA générative répond à des buts privés. Suivent les buts professionnels puis de formation, avec des variations parfois importantes selon les pays.

Concernant les usages à fins privées, la Suisse est 4e derrière. Elle figure en 2e position derrière la Norvège pour les objectifs professionnels et, au même rang, derrière la Suède pour les buts de formation. En ne considérant que la population active, les écarts s’accentuent. La Suisse et la Norvège se détachent des autres pays, avec respectivement 41% et 43%.