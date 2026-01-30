DE
Mesures de protection
La grippe aviaire a été détectée chez deux oiseaux au Tessin

Le virus H5N1 de la grippe aviaire a été confirmé chez deux oiseaux sauvages au Tessin, un hibou à Magadino et un héron à Melano. Ces cas portent à 28 le nombre d'oiseaux touchés en Suisse depuis novembre 2025.
Le virus H5N1 de la grippe aviaire a été détecté chez deux oiseaux sauvages au Tessin. Il s'agit d'un hibou grand-duc à Magadino et d'un héron garde-boeufs à Melano. Des analyses en laboratoire ont confirmé la présence du virus de type H5N1 chez les oiseaux, a annoncé vendredi le Département de la santé et des affaires sociales du Tessin. Les deux animaux ont été trouvés près de plans d'eau.

Depuis novembre 2025, le virus a été détecté chez 28 oiseaux sauvages en Suisse, principalement à proximité de lacs. Dans un cas survenu dans le canton de Saint-Gall, des oiseaux sauvages détenus en captivité ont été touchés.

Selon les connaissances actuelles, le virus n'est transmissible à l'homme que dans des cas isolés et uniquement en cas de contact très étroit avec des animaux malades. Les autorités recommandent de ne pas toucher les oiseaux sauvages morts et d'informer la police, les gardes-chasse ou les autorités de surveillance de la chasse et de la pêche.

Mesures de protection

Afin d'empêcher la propagation de la maladie, des mesures de protection pour les volailles domestiques sont en vigueur dans toute la Suisse depuis novembre 2025. Elles ont été édictées par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Les éleveurs de volailles doivent garder leurs animaux dans des poulaillers fermés. Les sorties en plein air ne sont autorisées que si les points d'alimentation et d'abreuvement ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages.

En outre, les oiseaux aquatiques tels que les oies et les canards doivent être séparés des autres volailles. En cas de symptômes respiratoires ou de baisse de la production d'œufs, les éleveurs doivent immédiatement contacter un vétérinaire.

