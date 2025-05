1/6 Mario Fehr a qualifié de honte pour Bâle le fait qu'une manifestation anti-israélienne ait eu lieu pendant l'ESC. Photo: AFP

Lucien Fluri

Le directeur de la sécurité zurichois Mario Fehr est indigné. Il rabaisse littéralement les responsables de la sécurité bâloise autour de la directrice de la police Stephanie Eymann. Le conseiller d'Etat zurichois, ancien membre du Parti socialiste (PS) qualifie de «honte» pour Bâle ce qui s'est passé autour de l'Eurovision dans la ville rhénane.

Que s'est-il passé? Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi soir sur la Barfüsserplatz à Bâle pendant la finale de l'ESC pour une manifestation non autorisée. Elles manifestaient contre l'opération militaire menée par Israël à Gaza et sa participation à l'ESC. Des pétards ont été lancés sur des policiers avant que ceux-ci n'arrêtent le cortège. Une manifestation contre l'antisémitisme n'avait en revanche pas reçu d'autorisation les jours précédents.

Selon la police, il n'était pas possible de l'organiser en toute sécurité. «Je ne comprends pas que l'on puisse interdire un tel rassemblement tout en autorisant en parallèle la gangrène antisémite à défiler dans les rues de Bâle», critique Mario Fehr. Selon lui, la «vie juive» en Suisse doit être possible à tout moment, sous toutes ses facettes, et la sécurité des juifs doit être garantie.

«Le Conseil fédéral prend la menace très au sérieux»

Le conseiller d'Etat zurichois a fait ses déclarations ce dimanche dans le cadre de la 120e assemblée des délégués de la Fédération suisse des communautés israélites, l'organisation faîtière des juifs de Suisse. La sécurité de la communauté religieuse a été l'un des principaux thèmes de l'assemblée. Selon ses membres, la menace s'est accrue: les déclarations antisémites ont fortement augmenté et de nombreux juifs ne se sentent plus aussi en sécurité en Suisse qu'il y a quelques années.

Le conseiller fédéral PS Beat Jans a également participé à l'événement. Il a souligné que la protection des personnes juives en Suisse est une tâche essentielle de l'Etat. «Le Conseil fédéral prend la menace très au sérieux», a déclaré le conseiller fédéral. Dernièrement, le gouvernement national avait augmenté les subventions pour les frais de sécurité des minorités religieuses en Suisse. Le Conseil fédéral bâlois n'a toutefois pas évoqué les manifestations en marge de l'ESC.

Mario Fehr a été applaudi spontanément à plusieurs reprises lors de la manifestation à Zurich. C'est maintenant clair: le directeur de la sécurité jouit d'une très grande estime au sein de la communauté juive de Zurich. Ces dernières années, il s'est fortement engagé pour la sécurité de la communauté et a pris la parole juste après une attaque au couteau survenue l'année dernière. Il s'agissait de l'acte antisémite le plus grave commis en Suisse depuis des années.