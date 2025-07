La Conseil fédéral achète 25 nouvelles limousines de luxe

Pour plus de 5 millions de francs

1/5 La Confédération fait l'acquisition de nouveaux véhicules électriques. Photo: Keystone

Tobias Bruggmann

Le parc automobile de la Confédération s’enrichit: 25 nouvelles limousines avec chauffeur vont être acquises pour un montant total de... 5,6 millions de francs, rapporte le «20 Minuten». Cela représente environ 224’000 francs par véhicule.

«Le DDPS exploite un pool de véhicules de représentation pour l’ensemble de l’administration fédérale. Ces véhicules sont utilisés lors d’événements officiels, de visites d’Etat, etc.», précise une porte-parole d’Armasuisse, en charge de l’achat. Ce contrat lucratif a été passé avec BMW Suisse – sans appel d’offres public.

Comment la Confédération justifie un tel choix? Selon elle, aucune alternative équivalente n’existe sur le marché. Une réévaluation est toutefois prévue pour 2026. Avec les nouvelles BMW i7 xDrive 60 électriques, toute la flotte sera désormais électrifiée. Le prix catalogue s’élève à environ 170’000 francs. La différence s’explique par l’inclusion des coûts d’entretien et de formation des chauffeurs. Aucun détail n’est donné sur les options choisies.

Que conduisent nos conseillers fédéraux?

Chaque conseiller fédéral dispose de deux véhicules: une voiture de représentation avec chauffeur, et un véhicule de service personnel. Albert Rösti, Guy Parmelin, Martin Pfister et Beat Jans utilisent une BMW i7 xDrive 60. Ignazio Cassis et le chancelier Viktor Rossi disposent encore d’une BMW 745Le xDrive hybride rechargeable, achetée en 2022.

Elisabeth Baume-Schneider fait figure d’exception: elle utilise une Mercedes. Quant à la présidente de la Confédération et ministre des Finances Karin Keller-Sutter, elle renonce à une voiture de fonction personnelle. Elle utilise sa propre voiture ou, si besoin, loue un véhicule de représentation avec chauffeur via un prestataire privé.

Des privilèges pour les proches

Les partenaires et enfants des conseillers fédéraux peuvent également utiliser le véhicule de représentation, à condition que cela soit lié aux obligations officielles du Conseil fédéral. Des déplacements privés à l’étranger sont aussi possibles, mais le conseiller concerné doit alors prendre en charge les frais d’hébergement et de repas du chauffeur.

Pour cela, seuls trois membres du gouvernement utilisent leur véhicule de service personnel: le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis roule en BMW 330e, la ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider en Volvo C40 Recharge, et le ministre de l’Economie Guy Parmelin en Mazda 3. Ces véhicules appartiennent à la Confédération. Pour leur usage privé, 0,9% du prix d’achat est comptabilisé chaque mois sur leur certificat de salaire.