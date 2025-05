La candidate israélienne Yuval Raphael réagit aux hostilités lors de l'ouverture de l'Eurovision

Photo: Getty Images

Lors de la grande cérémonie d’ouverture de l’Eurovision, dimanche, des militants pro-palestiniens ont manifesté. La candidate israélienne Yuval Raphael a été la cible de vives hostilités. Des caméras ont même filmé un manifestant lui adressant un geste de menace, mimant une gorge tranchée.

Dans l’hebdomadaire juif «tachles», la chanteuse s’est confiée sur l’incident. «Je m’étais préparée mentalement. Nous savions ce qui s’était passé l’an dernier, et je voulais être prête en venant ici», explique-t-elle. Malgré cette préparation, elle décrit le dimanche comme «intense et parfois effrayant».

Elle puise son soutien dans sa mère et son équipe. «Ce sont eux qui me rappellent pourquoi je suis ici: pour la musique, pour l’amour. Comme le dit la devise de l’Eurovision: nous sommes unis par la musique. C’est là-dessus que je choisis de me concentrer.»

Malgré les événements, elle affirme se sentir en sécurité à Bâle. «J’ai confiance en mon équipe et en toutes les personnes qui nous entourent pour assurer notre sécurité au maximum. Et parce que je me sens en sécurité, je peux me concentrer pleinement sur l’essentiel: la chanson et la performance.»