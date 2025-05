Entre censure et shows épiques, l'Eurovision 2025 s'annonce fou

Entre censure et shows épiques, l'Eurovision 2025 s'annonce fou

1/10 La participante finlandaise Erika Vikman fait partie des artistes les plus remarquables de l'Eurovision cette année. Photo: Alma Bengtson/EBU

Michel Imhof

Dimanche, les artistes du 69e Concours Eurovision de la chanson (ESC) ont marqué le coup d’envoi avec une cérémonie d’ouverture festive en plein cœur de Bâle. Les choses sérieuses ont débuté lundi, avec les premières répétitions générales de la demi-finale qui aura lieu mardi 13 mai. Et à en croire les premières images, cette édition s’annonce aussi spectaculaire qu’extravagante.

1 Des prestations audacieuses

La deuxième demi-finale de jeudi promet d’être particulièrement flamboyante. L’Australien Go-Jo ouvrira le bal avec son titre «Milkshake Man», apparaissant sur scène en tenue légère... en sortant d'un mixeur géant.

La Maltaise Miriana Conte va aussi marquer les esprits sur scène. L’un des mots de sa chanson a été censuré, le mot maltais «kant» (qui signifie «chanter») étant jugé trop proche d’un juron anglais. Mais la chanteuse ne se laisse pas décourager pour autant. Lors de sa performance, qui évoque l’univers du Moulin Rouge, le message «Diva not down», soit «La diva ne se laisse pas abattre», s’affiche en arrière-plan.

Quant à la Finlandaise Erika Vikman, elle clôturera cette demi-finale avec une prestation électrisante sur son titre provocateur «Ich komme», évoquant l’orgasme. Sa mise en scène et sa tenue, légèrement modifiées pour la représentation, n’en restent pas moins spectaculaires.

2 Des favoris qui marquent les esprits

Le trio suédois Kaj, déjà très populaire, proposera une mise en scène originale dès la première demi-finale. Leur titre «Bara bada bastu» se déroule autour d’un feu de camp, qui se transforme en une véritable «sauna party» avec des effets laser.

Très attendue également, la prestation de l’Autrichien JJ, dont la chanson «Wasted Love», mélange pop et opéra. Si le clip le montrait en train de voler, sa mise en scène en live sera plus sobre: un décor en noir et blanc avec un bateau en papier, pour un rendu dramatique.

L’émotion sera au rendez-vous avec la Française Louane, qui interprète «Maman», une chanson dédiée à sa mère disparue. Elle se produira, hors concours, lors de la deuxième demi-finale, la France étant qualifiée d’office pour la finale. La mise en scène minimaliste, soit du sable et la seule présence de Louane, mise sur l'authenticité et le charisme de l'artiste de 28 ans.

3 L'Eurovision n'a pas d'âge

Côté Estonie, le chanteur Tommy Cash promet un moment déjanté avec «Espresso Macchiato», une chanson aussi absurde qu’irrésistible. Danse délirante, décor improbable de «Winners Café» et gardes du corps sur scène: le ton est donné.

Du côté allemand, les répétitions du duo Abor & Tynna ont rassuré les fans. Après des débuts vocaux insuffisants lors de la présélection, leur performance s’est nettement améliorée lors des répétitions. Le duo mise sur une ambiance rave-party avec le titre «Baller».

La Polonaise Justyna Steczkowska, qui avait déjà représenté son pays en 1995, revient en force et jouit d'un statut culte auprès des fans. A 52 ans, elle livre une prestation aérienne et dynamique avec sa chanson «Gaja». De quoi impressionner les spectateurs qui ont du mal à croire à son âge.

4 Et la Suisse?

La Suissesse Zoë Më, jeune espoir de 24 ans, tranche avec l’exubérance ambiante. Sa performance épurée mise entièrement sur son interprétation: un seul plan, sans aucun changement de caméra ou montage pendant trois minutes. Une sobriété qui a déjà conquis le public, puisqu'elle figure désormais parmi les dix favorites des bookmakers. En tant que représentante du pays hôte, elle est automatiquement qualifiée pour la finale, mais présentera tout de même son titre lors de la première demi-finale, hors compétition.

La première demi-finale de l'ESC aura lieu mardi 13 mai, la deuxième jeudi. Enfin, la grande finale réunissant 26 nations aura lieu le samedi.