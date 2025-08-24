Le leader du marché Feldschlösschen augmente ses prix pour la bière en fût et en bouteille à partir du 1er novembre. Cela concerne essentiellement la restauration.

1/4 La bière Feldschlösschen coûtera bientôt plus cher. Photo: Getty Images

Andreas Schmid

A partir du 1er novembre, Feldschlösschen en demandera plus pour sa bière en bouteille et en fût. La brasserie procède à de «légères augmentations de prix», confirme la porte-parole de Feldschlösschen Gaby Gerber à Blick. La filiale du groupe danois Carlsberg est clairement le leader du marché de la bière avec une part estimée à 40%

Pour expliquer le renchérissement de la bière en fût et des emballages réutilisables, la porte-parole évoque «l'augmentation massive des coûts d'approvisionnement et de fabrication depuis des années». Cela concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Elle ne précise pas de combien le prix est majoré. Mais elle souligne que Feldschlösschen a toujours fait beaucoup d'efforts pour atténuer la pression des coûts.

Une ligne de crête délicate

C'est surtout la gastronomie qui est touchée par le renchérissement. Les restaurants, les bars et les clubs sont les premiers à acheter de la bière en fût ou en bouteille.

Ils doivent décider s'ils veulent répercuter les hausses de prix sur leur clientèle ou s'ils veulent accepter une marge plus faible. La fédération des restaurateurs Gastrosuisse affirme que le rendement est déjà réduit en raison de plusieurs facteurs. La situation va encore se resserrer.

D'un autre côté, les consommatrices et consommateurs réagissent de manière sensible lorsque le prix de la bière augmente. Feldschlösschen est un partenaire important pour la gastronomie, avec lequel on collabore en bonne intelligence, indique en outre l'association. Gastrosuisse ne connaît pas encore les raisons des augmentations de prix prévues.

Comme la consommation est plutôt en baisse et que le marché est très disputé, l'annonce d'une augmentation des prix tombe mal. Et ce d'autant plus que l'on ne sait pas si d'autres brasseries prévoient également des augmentations de prix. Gaby Gerber ne souhaite pas donner de détails à ce sujet, préférant souligner que certains produits Feldschlösschen deviendront moins chers, sans préciser lesquels.

Des prix en constante augmentation

Le prix de la bière avait déjà augmenté pour certains produits au début de l'année 2024. A l'époque déjà, Feldschlösschen avait signalé «une nette augmentation des coûts de transformation». Pour des raisons stratégiques également, les producteurs n'augmentent pas les prix de tous les articles en même temps, de sorte que la clientèle perçoive les augmentations le plus doucement possible et que les brasseries agissent plus ou moins au même rythme.

Le CEO de Feldschlösschen, Thomas Amstutz, a déclaré il y a un mois que les ventes de bière avaient été décevantes cet été et que l'entreprise souhaitait élargir sa gamme de produits. Les boissons sans alcool devraient un jour représenter 25% des ventes.

La diversité de la bière est unique en Suisse, plus de 1000 brasseries sont réparties sur le territoire. Il est donc surprenant que la consommation par habitant, qui s'élève à environ 50 litres par an, soit inférieure à la moyenne en comparaison internationale.

Elle a diminué d'un tiers au cours des 35 dernières années, notamment en raison de la demande accrue de bière sans alcool. En outre, hormis les groupes internationaux comme Carlsberg et Heineken, les petites et microbrasseries régionales et locales se battent pour des parts de marché.