1/4 Le ciel reste voilé en Suisse à cause de la fumée des feux de forêt au Canada. Photo: Blick-Leserreporter

Natascha Ruggli

Les températures vont fortement grimper en Suisse, même si le soleil, lui, reste caché à cause des fumées venues du Canada. «Aujourd’hui, nous entrons dans une phase estivale», annonce Roger Perret, météorologue chez MeteoNews. Cette situation devrait durer jusqu’à samedi.

Dans les régions les plus chaudes – en Suisse romande particulièrement –, le mercure pourrait grimper jusqu’à «près de 35 degrés» vendredi et samedi, selon l'expert. Malgré cette chaleur, le ciel reste voilé. Le bleu éclatant laisse place à un blanc diaphane qui filtre, à peine, les rayons. Une situation paradoxale, due à un phénomène bien particulier.

Un ciel couvert

L'origine du ciel voilé se trouve à des milliers de kilomètres, au Canada, où des incendies de forêt massifs font rage depuis des semaines. Des millions de mètres cubes de fumées se sont élevées dans l’atmosphère, puis ont été transportées vers l’Europe par les vents. Et elles ne sont pas restées en altitude: l’air proche du sol est également touché. Selon MétéoSuisse, les aérosols issus de ces feux ont été détectés jusque sur la station du Jungfraujoch.

Les conditions météorologiques actuelles amplifient le phénomène. Normalement, ces particules restent dans les couches supérieures de l’atmosphère. Mais une puissante zone de haute pression stagne au-dessus de l’Europe centrale, agissant comme un couvercle. Résultat? L’air ne circule plus, la fumée se mélange à l’humidité et aux polluants locaux. Le ciel devient blanc, diffus, et laisse difficilement passer la lumière.

Quelques orages à l'horizon

Et pourtant, la chaleur est bien là. En plaine, peu d'orages sont prévus cette semaine, d’après Roger Perret. En montagne, en revanche, «des orages de chaleur peuvent se produire localement à partir de jeudi, dans les Alpes et le Jura».

Selon le météorologue, cette chaleur se maintiendra jusqu’à la fin de la semaine. «Dimanche, un front froid arrivera et apportera un peu de fraîcheur », indique-t-il. Des averses et des orages plus marqués pourraient alors toucher la Suisse.

Quant au voile blanc, il devrait se dissiper progressivement. «Les particules de fumée sont de moins en moins nombreuses», confirme Roger Perret. Mais elles pourraient rapidement être remplacées. Dès jeudi, de la poussière du Sahara pourrait s’inviter dans l’air suisse, portée par un courant d’altitude orienté au sud-ouest.