La Saskatchewan est devenu jeudi la deuxième province du Canada à déclarer l'état d'urgence en raison des feux de forêt. Les évacuations se multiplient également dans la province du Manitoba. Au total, plus de 21'000 personnes sont concernées.

Le Canada est ravagé par de vastes incendies depuis plusieurs années (archives). Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press

La Saskatchewan (ouest) est devenue jeudi la deuxième province canadienne à déclarer l'état d'urgence en raison des feux de forêt. Le Manitoba (centre), qui a ordonné la veille à 17'000 personnes d'évacuer, l'avait déjà fait la veille.

«Nous sommes confrontés à une situation très grave», a déclaré Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan. Environ 4000 habitants de la province ont été évacués en début de semaine et, comme aucune pluie n'est prévue, «nous mettons en place toutes les mesures possibles pour préparer nos communautés», a-t-il indiqué. «Les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes. Il semble que la situation va encore se détériorer».

Le Manitoba, qui connaît son pire début de saison des feux de forêt depuis des années, a déclaré l'état d'urgence mercredi en fin de journée et ordonné l'évacuation de plusieurs petites villes. Dans deux communautés autochtones isolées du nord de la province, «des avions de l'armée de l'air ont été déployés et [...] sont en train d'évacuer les gens», a indiqué jeudi Eleanor Olszewski, ministre canadienne de la gestion des urgences.

«Les gens sont épuisés»

Un grand nombre d'évacués sont arrivés à Winnipeg, capitale du Manitoba, après un long et pénible trajet nocturne sur des routes encombrées. «Les gens sont épuisés», a déclaré Luc Mullinder, responsable de la section manitobaine de la Croix-Rouge. «Ils ont voyagé loin de chez eux et ne savent pas si leur maison sera là quand ils reviendront ou s'ils pourront y retourner», a-t-il ajouté.

Le maire de Flin Flon, ville minière de 5000 habitants située à environ 800 kilomètres au nord de Winnipeg, a indiqué en milieu de journée jeudi que le dernier bus était sur le point de partir alors que les feux de forêt n'étaient plus qu'à 500 mètres de la ville. Les pompiers tentent de repousser les flammes, mais «la visibilité est très mauvaise à cause de la fumée et il est donc impossible pour les avions bombardiers d'eau de s'approcher des incendies», a-t-il ajouté.

Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux de forêt pourrait être «au-dessus de la normale» dans le centre et l'ouest du Canada en juin et juillet et «bien au-dessus de la moyenne» en août, notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui continue à sévir dans plusieurs endroits.