La police cantonale jurassienne a dû intervenir pour calmer une bagarre dans une maison famililale à Develier (JU), dans la soirée de ce mardi 12 août. L'altercation a fait trois blessés et le Ministère public a ouvert une enquête.

Une violente bagarre éclate dans une maison familiale à Develier

Une violente bagarre a éclaté dans une maison familiale au village de Develier (JU) ce mardi 12 août aux alentours de 20h10 Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

Une violente bagarre a éclaté dans une maison familiale au village de Develier (JU) ce mardi 12 août aux alentours de 20h10, alerte la police cantonale jurassienne. Trois hommes blessés ont été pris en charge par les secours et transportés en ambulance vers les hôpitaux de Delémont et Moutier.

Les trois hommes ne comportent que de légères blessures, mais un important dispositif policier a été mis en place pour sécuriser les lieux. Le Ministère public a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de la bagarre.