DE
FR

Coups de poings dans le Jura
Une violente bagarre éclate dans une maison familiale à Develier

La police cantonale jurassienne a dû intervenir pour calmer une bagarre dans une maison famililale à Develier (JU), dans la soirée de ce mardi 12 août. L'altercation a fait trois blessés et le Ministère public a ouvert une enquête.
Publié: 12:04 heures
Partager
Écouter
Une violente bagarre a éclaté dans une maison familiale au village de Develier (JU) ce mardi 12 août aux alentours de 20h10
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Une violente bagarre a éclaté dans une maison familiale au village de Develier (JU) ce mardi 12 août aux alentours de 20h10, alerte la police cantonale jurassienne. Trois hommes blessés ont été pris en charge par les secours et transportés en ambulance vers les hôpitaux de Delémont et Moutier. 

A lire aussi
Ils se disputent pour un téléphone, il finit dans le coma
Bagarre dans le bus à Vevey
Ils se disputent pour un téléphone, il finit dans le coma
Une bagarre au couteau fait un jeune blessé grave à Fribourg
Deux hommes prennent la fuite
Une bagarre au couteau fait un jeune blessé grave à Fribourg

Les trois hommes ne comportent que de légères blessures, mais un important dispositif policier a été mis en place pour sécuriser les lieux. Le Ministère public a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de la bagarre. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus