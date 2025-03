Le nouveau directeur général de Swiss Re, Andreas Berger, a reçu plus de 5,16 millions de francs pour ses six premiers mois à ce poste en 2024. Cette rémunération comprend un salaire fixe de 1,42 million et une part variable de 3,74 millions de francs.

Andreas Berger a pris les commandes du géant de la réassurance le 1er juillet 2024 (archives). Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général du numéro deux mondial de la réassurance Swiss Re, Andreas Berger, a touché plus de 5,16 millions de francs en 2024 pour ses six premiers mois à ce poste. Son prédécesseur Christian Mumenthaler, qui occupait cette fonction pendant plus de huit ans, avait gagné plus de 7,65 millions en 2023.

Entré en fonction le 1er juillet dernier, Andreas Berger a touché un salaire fixe de 1,42 million de francs, peut-on lire dans le rapport de rémunération du groupe publié jeudi. La part variable atteint 3,74 millions.

La rémunération pour l'ensemble des douze membres de la direction générale, y compris le patron, a totalisé 38,7 millions de francs. Elle avait atteint 43,8 millions en 2023, mais le comité comptait quatorze membres à l'époque.

Les jetons de présence versés au conseil d'administration s'élèvent à 8,6 millions de francs, dont 3,4 millions pour le président Jacques Vaucleroy.