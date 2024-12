Le ton monte au centre de détention de Hindelbank, dans le canton de Berne. La boxeuse Viviane Obenauf, qui y est incarcérée, accuse un employé d'insultes et de menaces. Elle a déposé une plainte contre lui et écrit une lettre à Blick.

1/5 Viviane Obenauf a connu le succès en tant que boxeuse. Photo: Keystone

Ralph Donghi

L'ex-boxeuse d'origine brésilienne Viviane Obenauf est derrière les barreaux pour le meurtre de son mari, le restaurateur Thomas F.*. Au sein de l'établissement pénitentiaire de Hindelbank, dans le canton de Berne, elle aurait de gros ennuis avec l'un des employés. La situation s'est envenimée et résultat: arrestation et plainte. Dans une lettre, la meurtrière condamnée raconte les faits: «Il m'a crié dessus, a jeté des choses par terre et a couru dans ma direction.»

L'incident s'est produit le 5 décembre, comme elle l'indique dans sa lettre manuscrite. Viviane Obenauf, qui a été condamnée à 18 ans de prison, a envoyé divers dossiers à ce sujet.

C'est arrivé à l'atelier d'emballage de la prison

L'ex-boxeuse a affaire au collaborateur lorsqu'elle effectue un travail en prison. Le dossier mentionne l'atelier d'emballage, où les détenus «exécutent manuellement de petites commandes de papeterie», comme l'indique une description de poste.

« Si je l'avais frappé avec mes poings pour me protéger, quelle aurait été la suite? Viviane Obenauf, ex-boxeuse »

Viviane Obenauf écrit qu'elle trouve alors le comportement de l'employé très irrespectueux. «Il m'a humiliée et insultée.» Il l'aurait même presque agressée. «Il m'a blessée à ce moment-là. Je me suis sentie menacée.» Et elle se demande: «Si je l'avais frappé avec mes poings pour me protéger, quelle aurait été la suite?»

Cela ne se serait probablement pas bien terminé pour l'employé. Viviane Obenauf est en effet connue pour les coups violents qu'elle a pu échanger sur les rings. De plus, une attaque aurait également eu des conséquences importantes pour elle. On ne sait pas exactement quel a été l'élément déclencheur de cette dispute en prison.

Confinée dans sa cellule

Mais après l'incident, elle aurait été affectée pendant une heure au nettoyage des escaliers. Lorsqu'elle a ensuite dit qu'elle ne voulait plus continuer à travailler avec ce collaborateur et dans son service, la prison aurait considéré cela comme un «refus de travailler». Un reproche que la meurtrière condamnée a démenti: «Je veux bien travailler, mais pas avec ce collaborateur.»

Pour l'heure, la prison a décidé que l'ex-boxeuse ne sortirait pas de sa cellule. On lui a aussi interdit l'accès à la télévision et à un ordinateur. Le document ne précise pas jusqu'à quand cette situation durera. On peut également y lire qu'il y a eu un entretien entre Viviane Obenauf et l'employé de la prison et que ce dernier s'est excusé pour son comportement. La poursuite de la collaboration a ainsi été encouragée.

Ce qui est sûr, c'est que Viviane Obenauf a déposé une plainte contre l'employé auprès de la police cantonale bernoise. L'ancienne boxeuse écrit en outre qu'elle se trouve à la prison de Hindelbank depuis 2023 et que, selon ses dires, elle n'a pas eu le moindre problème jusqu'à présent.

La prison confirme «l'annonce d'une plainte»

Olivier Aebischer, de l'Office cantonal de l'exécution des peines, qui s'exprime également au nom du pénitencier de Hindelbank, confirme simplement à Blick «l'annonce d'une plainte déposée par une femme incarcérée». Et de poursuivre: «Pour des raisons de protection des données, nous ne faisons aucune déclaration sur les personnes en exécution de peine.» De son côté, la police cantonale bernoise a confirmé à Viviane Obenauf la réception de la plainte par courriel le 7 décembre et lui a écrit qu'elle serait contactée pour fixer un rendez-vous. On ne sait pas encore si cela a été fait.

Depuis sa condamnation en 2022, Viviane Obenauf clame son innocence. Pour rappel, la célèbre boxeuse est accusée d'avoir battu son mari à mort en octobre 2020. Au mois de décembre 2022, elle a été condamnée en première instance pour meurtre par le tribunal régional d'Oberland.

La Brésilienne a fait appel du jugement, mais a subi une nouvelle gifle devant la Cour suprême bernoise. Dans son jugement, le tribunal a suivi presque entièrement la recommandation de l'accusation et a porté le jugement de première instance à 18 ans de prison et 14 ans d'expulsion. L'affaire est désormais entre les mains du Tribunal fédéral.

*Nom connu