Kevin Pasche, 21 ans, impressionne au Lausanne HC avec déjà six blanchissages. Entre sa progression mentale, son expérience aux États-Unis et son travail hors glace, le jeune gardien se verrait bien en équipe nationale lors du tournoi de février prochain.

Mercredi contre Ambri-Piotta, Kevin Pasche a une nouvelle fois brillé. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mercredi soir, Kevin Pasche n'a pas été pris en défaut par les attaquants d'Ambri-Piotta lors de la belle victoire du Lausanne HC (5-0). Il n'a pas été pris en défaut non plus au moment des interviews. Combientième blanchissage de la saison? La réponse fuse: «C'est le sixième.» Elle était certes facile. Ce d'autant plus qu'il a eu le temps de le voir venir, lui qui n'a eu que trois tirs à parer durant la première demi-heure du match. «C'est justement des soirs comme celui-ci que je remarque ma progression, détaille-t-il. Tôt dans ma carrière, j'aurais peut-être eu de la peine à garder ma concentration dans un match mental comme celui-ci.»

C'est aux États-Unis qu'il a appris à composer avec les rencontres fermées. Durant deux saisons, il a gardé la cage des Omaha Lancers. «En Suisse, j'avais toujours beaucoup de tirs à contrer, se souvient-il. Plus de trente par match en moyenne. Là-bas, c'était aux alentours d'une vingtaine. Cela demande un ajustement mental pour ne pas sortir de son match.»

Sur les traces de «Leo»

Au fait, sait-il quel est le record de blanchissage en une saison pour un gardien en National League? Là aussi, la réponse est immédiate: «Dix lors de la saison 2018/2019». Mais Kevin Pasche avoue avoir eu un petit coup de pouce pour cette deuxième colle. «Lorsque je suis arrivé au vestiaire, j'avais reçu un message de mon père qui m'a donné l'info (rires).» Né en 2003, il était encore parmi les novices élites du Lausanne HC lorsque «Leo» établissait cette marque de référence sous le maillot du CP Berne.

À seulement 21 ans, le voilà comparé au gardien le plus prestigieux de l'histoire moderne du championnat de Suisse. «C'est vrai que c'est incroyable d'en être là pour ma deuxième saison à ce niveau seulement. Mais il ne faut jamais oublier, en tant que gardien, que c'est grâce au travail de ta défense que tu as une chance de ne pas encaisser de but.»

Paradoxalement, Kevin Pasche possède un pourcentage d'arrêts légèrement inférieur à la moyenne de National League (91,35%, 9e) et un nombre de buts encaissés par match se situant dans les mêmes eaux (2,49, 9e). Comment expliquer qu'il soit dès lors cet impressionnant total de blanchissage? «C'est clair que je suis encore un peu irrégulier, admet-il. Et c'est probablement là que l'on doit aussi prendre en compte mon âge et le fait que j'ai peu d'expérience à ce niveau. J'ai par contre l'impression d'être sur la bonne voie.»

Ce vendredi soir, le Lausanne HC se rend dans les montagnes pour y défier le leader davosien. Depuis les derniers play-off acharnés contre le HCD, ces duels valdo-grisons ont une saveur plus particulière encore. L'occasion de prouver que la mauvaise impression défensive d'avant la pause est oubliée. «On a profité du break pour travailler les bases, précise Kevin Pasche. Cela s'est vu contre Ambri. Tout le monde était très actif pour couper les lignes de passes et bloquer les shoots. Cela m'a beaucoup aidé.»

International en février?

Plus que mentalement, Kevin Pasche voit un autre pas vers l'avant majeur depuis le début septembre: l'aspect physique. «J'en suis déjà à mon 22e match de la saison, compte-t-il. Je sens que je suis largement plus capable d'enchaîner que par le passé. C'est lié à beaucoup de facteurs. Mais entre la nutrition, le sommeil et la préparation, je pense avoir progressé dans beaucoup de domaines hors de la glace, ce qui me permet d'être plus performant lors des entraînements et des matches.»

Ces prestations ne lui ont pas (encore) ouvert les portes de l'équipe nationale. Avait-il imaginé être appelé par Patrick Fischer pour le dernier tournoi qui se disputait à Fribourg? «Non, ce n'était pas dans mon esprit.» Il faut dire qu'avec Ludovic Waeber et Stéphane Charlin, le sélectionneur national avait deux bons choix à disposition. Par contre, Kevin Pasche a une idée dans un coin de la tête: le tournoi de février en Suède. «Là, c'est vrai que je pourrais me voir y aller. Mais cela dépendra de mes performances en club. Ce n'est pas moi qui prendrai la décision.» Il peut toutefois influencer le sélectionneur national. Ce qu'il fait avec brio depuis le début de saison.