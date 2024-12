Pour son retour, Théo Rochette a conquis le public de la Vaudoise aréna

De retour après sept matchs d'absence, Théo Rochette a brillé lors du succès 5-0 de Lausanne contre Ambri. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, le No 90 a conquis Geoff Ward et enflammé la Vaudoise aréna.

Théo Rochette a été excellent pour son retour au jeu. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Théo, on t’aime, Théo, on t’adore.» Le Virage Ouest ne s'y est pas trompé. Ce mercredi soir, le retour de Théo Rochette était sur toutes les lèvres. Avant le match, mais surtout pendant. Le No 90 du Lausanne HC, absent durant sept matches avant la pause, a donné ses premiers coups de patin lors du large succès des Lions face à Ambri-Piotta (5-0). «Théo? Il a été monstrueux.» Les mots viennent de son entraîneur, Geoff Ward, conquis pas la prestation de son attaquant auteur de deux buts et d'une passe décisive.

Après un premier tiers qui lui a permis de se mettre dans le rythme, Théo Rochette a augmenté la cadence. «Pour tout dire, j'ai cru que mon cœur avait un problème lors du premier tiers-temps, rigole-t-il. La pompe allait à cent à l'heure et je m'inquiétais presque.» Mais c'était «juste» le contrecoup de son retour à la compétition. «Plus le match avançait et mieux je me sentais, même si le souffle était parfois encore un peu court», a-t-il précisé.

Et cela s'est vu tant il a eu un impact majeur sur la rencontre. Au final, il a inscrit les 3-0 et 4-0 après avoir distribué un caviar pour le 2-0 de Ken Jäger. De l'excellent boulot. «Les gars m'ont bien aidé, précise le revenant. Nous avons été constants durant 60 minutes, et ce, dans les trois zones de la patinoire. Que ce soit en attaque, en défense ou dans la zone neutre. Cela fait du bien de disputer un match plein comme ce soir.»

Cette partie, Théo Rochette l'a disputée dix fois dans sa tête, lui qui est revenu blessé du rassemblement de l'équipe nationale voici plus d'un mois. «Cela fait quelques jours que nous avions décidé de cette date, détaille-t-il. J'ai senti l'excitation monter petit à petit. Et le jour du match, j'ai simplement profité. J'étais simplement content de pouvoir à nouveau dérouler ma routine comme lors de chaque rencontre.»

Un soutien qui fait la différence

Cette absence, l'attaquant international l'a vécue difficilement. «Ce n'est jamais facile de voir tes potes et d'être en tribunes. Surtout qu'ici, à la Vaudoise aréna, l'ambiance est extraordinaire. C'est difficile de ne pas être sur la glace. Cela a forcément contribué à mon envie de revenir rapidement au jeu.»

Et le public le lui a bien rendu avec un chant en son honneur. «Mais je n'ai pas entendu les paroles, rigole le principal intéressé. Quand tu es sur le banc, tu entends ton nom. Mais rien de plus. Il faudra que je me renseigne pour savoir ce qu'ils chantent (rires). Mais quoi qu'il en soit, cela fait chaud au cœur de sentir qu'il y a une communion qui se crée avec eux. Nous avons une immense chance de pouvoir compter sur un tel soutien match après match. Mentalement, cela peut paraître bizarre, mais ça te donne une confiance incroyable.»