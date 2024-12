Un Lausanne HC travailleur n'a jamais été mis en danger par Ambri

Le labeur et l'argent du labeur

Théo Rochette (à g.) a mis un doublé face à Gilles Senn. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lors des cinq derniers matches avant la pause dédiée à l'équipe nationale, le Lausanne HC avait capitulé à 20 reprises. S'il y a certes eu un blanchissage dans le lot, l'arrière-garde des Lions a montré des signes de porosité potentiellement inquiétants. C'est dans ces conditions que le LHC a remis son bleu de travail, face à Ambri-Piotta. Et face à l'équipe la plus «gratteuse» de la Ligue, c'est souvent l'effort qui fait la différence... et parfois, un peu, les circonstances.

À la 11e minute, Tim Bozon a ouvert la marque sur une passe de Jason Fuchs. Problème? Le Français était probablement hors-jeu. Probablement? Oui, car malgré de nombreuses minutes à tenter de trouver une image concluante à 100%, les arbitres n'ont pas réussi à en avoir le cœur net. Ils ont donc validé cette réussite qui n'était finalement que la récompense de bel effort mis sur la glace par les Lions jusqu'à cet instant. Pour faire simple, Ambri n'a quasi pas existé durant les dix premières minutes de jeu.

Du grand Théo Rochette

Par la suite? Le scénario s'est renouvelé. Même menés au score, les Léventins n'ont pas franchement mis en danger Kevin Pasche. Et Ken Jäger, parfaitement servi par Théo Rochette, a pu mettre les Vaudois à l'abri (26e, 2-0). Le passeur décisif était d'ailleurs de retour, lui qui a manqué sept matches avant la pause de l'équipe nationale. Et il a paru particulièrement bien en jambes tout au long de la rencontre.

Après 30 minutes de jeu, les joueurs locaux avaient allumé Gilles Senn à 16 reprises, tandis que leur portier n'avait inquiété qu'à trois reprises. Et encore, il était bien difficile de ressortir la moindre action digne de ce nom de la part des Tessinois. Si les Lausannois ont éteint les velléités offensives des Tessinois en cadenassant parfaitement la zone neutre et leur propre ligne bleue, ils ont eu le mérite de disputer une partie particulièrement sérieuse. Ce n'est jamais évident lors de rencontres avec une telle physionomie.

Jamais le LHC n'a semblé quitter son plan de match et Nathan Vouardoux avait le 3-0 au bout de la crosse peu avant la deuxième pause. Mais l'essai de l'arrière a été parfaitement stoppé par son «compatriote» valaisan, Gilles Senn.

Match au sommet à Davos

Mais si elle ne s'est pas totalement mise à l'abri après 40 minutes avec cet avantage de deux buts, l'équipe de Geoff Ward a semblé suffisamment en contrôle pour ne pas trembler lors de l'ultime période. C'est précisément ce qui est arrivé même si Damien Riat a manqué une grosse occasion après cinq minutes de jeu dans la dernière reprise. Théo Rochette a été récompensé de sa belle soirée avec un doublé (49e, 3-0 et 56e, 4-0). Ken Jäger a donné encore un peu d'allure au score à la 58e (5-0). Kevin Pasche, lui, a signé son sixième blanchissage de la saison.

Au classement, Lausanne garde le cap et profite même du faux-pas davosien contre Langnau pour se rapprocher du leader. L'écart entre les deux équipes n'est plus que de quatre points. Hasard du calendrier, le LHC se rend dans les montagnes grisonnes vendredi pour un match au sommet qui s'annonce palpitant.