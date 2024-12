«On ne peut pas se reprocher grand-chose du point de vue de l'envie»

Jan Cadieux et Genève se sont inclinés à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les soirs se suivent et se ressemblent du côté de Genève. Tout comme la veille face à Zurich, les Aigles n'ont pas réalisé une mauvaise prestation face à Lausanne. Mais, à nouveau, ils repartent avec 0 point dans leur besace. Un brin de malchance (trois poteaux), un grand Kevin Pasche en face et des attaquants qui ne parviennent pas à mettre le puck au fond peuvent expliquer en partie cette défaite.

Forcément, l'impatience commence à croître dans les rangs grenat. «C'est frustrant car on a bien commencé le match, analyse l'entraîneur Jan Cadieux. On est dans le match mais on fait une petite erreur et on se retrouve à courir après le score – ce qui est une fâcheuse habitude qu'on a ces derniers temps.» Finalement, les Aigles ne parviendront jamais à rattraper les Lions (3-0).

«Jouer plus intelligemment»

La frustration peut augmenter car Genève est souvent puni pour ses petites erreurs. «On le paie cash à chaque fois, abonde Jan Cadieux. On doit jouer le plus intelligemment possible pour les éviter.»

Mené de deux longueurs à l'entame du troisième tiers, le GSHC a tenté de revenir au score, mais le mal était fait. Malgré les 15 tirs en direction de Kevin Pasche, ils n'ont jamais trouvé la faille. «On essaie de trouver l'énergie pour revenir dans ce match, mais ils ont bien fermé le jeu», précise Arnaud Jacquemet. Le défenseur valaisan arrive néanmoins à trouver du positif: que ce soit face à Zurich ou face à Lausanne, lui et ses coéquipiers n'ont jamais abandonné.

Beaucoup de frustration

Malgré cela, Genève, 12e à égalité de points avec Lugano, n'est de loin pas à la place où il aimerait être. «Si on n'est pas inquiets de la situation au classement, c'est qu'il y a un problème, peste Arnaud Jacquemet. C'est le moment d'arrêter de parler tout le temps et de montrer des choses.»

Pourtant, Jan Cadieux ne veut pas tirer sur ses joueurs après le match. «On ne peut pas se reprocher grand-chose du point de vue de l'éthique de travail, de l'envie et de l'intensité, prévient-il. Mais ça devient difficile avec toute cette frustration.»

Le déplacement en Ajoie lundi pourrait permettre à Genève de renouer avec la victoire. Ou, alors, de mettre son entraîneur dans une situation extrêmement inconfortable juste avant les Fêtes de fin d'année. Comment Jan Cadieux aborde-t-il cette rencontre qui pourrait s'annoncer décisive pour son avenir à la bande du GSHC? «Je ne pense pas à ça, désamorce-t-il. Je ne veux que gagner le prochain match et je ne contrôle pas le reste.» Jan Cadieux espérera peut-être, s'il veut passer un Noël au chaud, une démonstration de son Genève lundi en terres jurassiennes.