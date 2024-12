Muet, Genève s'incline lors du derby à Lausanne

Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Et de 7 pour Kevin Pasche! L'année civile n'est pas encore terminée et le portier du LHC se rapproche de plus en plus du record de Leonardo Genoni et de ses 10 blanchissages en une saison. À nouveau, le dernier rempart lausannois s'est montré intraitable et a mené son équipe vers la victoire face à Genève-Servette.

Surtout que dans ce match fermé, les portiers ont eu besoin de se mettre en valeur. Et ce d'entrée, après les occasions de Sami Vatanen du côté du GSHC (1re) et de Jason Fuchs pour les Vaudois (2e). Mais, comme depuis le début de la saison, le No 14 n'arrive toujours pas à trouver le fond des filets, malgré un beau solo.

Les Aigles ont ensuite pris le dessus et ont mis une belle pression sur la cage lausannoise. La plus franche de leur action est tombée à la 4e minute, lorsque Yoann Imesch a profité d'une relance totalement ratée de Cédric Fiedler. Mais le lancer du jeune Genevois n'était pas assez puissant pour tromper Kevin Pasche.

Antti trompe Antti

Quelques instants plus tard, Antti Suomela a pu tromper l'homme qui porte le même prénom que lui, Raanta. Sur une sublime passe de David Sklenicka, le Top Scorer du LHC a ouvert le score et inscrit son premier but depuis le 28 novembre dernier (8e). Un petit soulagement pour lui. Cette première période a ensuite été marquée par des pénalités dans les deux camps mais aucun des tout meilleurs power-play de la Ligue n'a réussi à trouver la faille.

Il a fallu attendre la mi-match pour retrouver d'énormes occasions. Elles sont arrivées des cannes lausannoises, par Ahti Oksanen et Damien Riat (29e). Mais Antti Raanta a enchaîné deux parades de grandes classes pour garder son équipe à flot. Le public de la Vaudoise aréna ne s'y trompait pas et donnait encore plus de voix pour encourager les siens. Une poignée de secondes plus tard et grâce à un nouveau service magistral de Sklenicka, Makai Holdener a pu se présenter seul. Le No 4 ne tremblait pas et la joie sur sa célébration démontre à quel point il attendait son premier but cette saison (31e).

Genève a bien tenté une réaction par la suite mais a encore et toujours buté sur Kevin Pasche. De l'animosité s'est aussi fait sentir sur la glace lorsque les gants sont tombés entre Theodor Lennström et Lauri Pajuniemi (36e).

Fuchs n'y arrive toujours pas

C'est avec cette avance de deux buts que Lausanne a entamé la troisième période. Bien sûr, ils ont été dominés au niveau des tirs mais le dernier rempart ne tremblait toujours pas. La plus belle action est finalement arrivée de la crosse de Jason Fuchs sur un contre (50e), mais le No 14 n'y arrive toujours pas. Les montants de Lausanne ont aussi tremblé, sur un tir de Tim Berni (53e), mais n'ont pas cédé. Dans la cage vide, Pajuniemi a scellé le score.

Avec cette nouvelle victoire, Lausanne continue sa route en haut du classement. Par contre, ça se complique de plus en plus pour le GSHC, qui doit rapidement retrouver le chemin du succès. Pourquoi pas lors du dernier match de l'année civile, lundi en Ajoie.